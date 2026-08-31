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A Cassano Magnago la Sagra della  Patata: tre giorni di gusto, musica e divertimento al Maggiolone Social Park  

Dal 4 al 6 settembre la grande Area Feste di via Primo Maggio ospita un intero  weekend dedicato alla patata, protagonista di un menu originale e ricco di  proposte. In programma concerti, dj set, balera e attività gratuite per i bambini.  

sagra della patata maggiolone
Sagre, Fiere e Feste

04 Settembre 2026 - 06 Settembre 2026

L’estate non è ancora finita e il Maggiolone Social Park continua la sua stagione di  eventi con una nuova proposta gastronomica dedicata a uno degli ingredienti più amati  della cucina italiana: la patata.  

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano  Magnago ospiterà la Sagra della Patata, tre giorni all’insegna del buon cibo, della  musica e del divertimento per tutte le età.  

Protagonista assoluta del weekend sarà naturalmente la patata, reinterpretata in tante  ricette diverse dal team di cucina guidato dallo chef Pippo. Un ingrediente semplice e  universale che, grazie alla sua versatilità, sarà al centro di un menu pensato per  sorprendere e soddisfare tutti i gusti.  

Un menu dedicato alla regina della tavola  La proposta gastronomica partirà da un antipasto interamente dedicato alla patata, con  insalata di patate e cetriolini, polpetta di patata, patata al cartoccio con burro e  prezzemolo e crostino di patata con gorgonzola e noci.  

Tra i primi piatti spazio alla pasta con patate e provola, agli gnocchi di patate al ragù e  agli gnocchi al pomodoro.  

Ricca anche la selezione dei secondi, che comprende torta di patate con provola  affumicata e prosciutto, polpo con patate, salsiccia al forno con patate e pesce spada in  crosta di patate con insalatina. Non mancheranno naturalmente le classiche patate al  cartoccio, disponibili con burro al prezzemolo o salsa yogurt, oltre a patate sabbiose al  forno e patatine fritte.  

A completare il menu tiramisù, torta della nonna e proposte di frutta fresca.  

Tre serate tra reggae, cultura urbana e balera  Come sempre, il programma del Maggiolone Social Park non sarà solo gastronomico.  La manifestazione prenderà il via venerdì 4 settembre con i Rise Up live, una big band  reggae pronta a portare sul palco ritmo ed energia.  

Sabato 5 settembre sarà invece la volta di LeGuns Party, un appuntamento che unirà  talk e dj set. La serata RULAY by Le Guns & Lacrib proporrà una reinterpretazione della  cultura urbana dominicana attraverso musica, sound system e community, 

accompagnata dall’esposizione di automobili ispirate alla tradizione del Centro America  e modificate con potenti impianti audio installati nei bagagliai.  

Domenica 6 settembre il weekend si concluderà con il tradizionale appuntamento della  Balera Night, insieme a Luciano e Paola, per una serata dedicata al ballo e alla  convivialità.  

Divertimento anche per le famiglie  

Per tutto il weekend saranno presenti il tiro a segno e lo scivolo gonfiabile gratuito per  tutti i bambini, confermando ancora una volta la volontà del Maggiolone Social Park di  proporre eventi capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.  

La manifestazione si svolgerà all’interno della grande tensostruttura coperta dell’Area  Feste, rendendo l’evento garantito anche in caso di maltempo.  

Orari  

Venerdì 4 settembre
Dalle 19.00 alle 01.00  

Sabato 5 settembre
Dalle 19.00 alle 01.00  

Domenica 6 settembre
Dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00  

Prenotazioni  

La prenotazione è fortemente consigliata. I posti sono limitati ed è previsto  esclusivamente il servizio al tavolo.
È possibile prenotare compilando il modulo online:  

https://forms.gle/Gd6npVqDeVxmRjR78 

In alternativa è possibile chiamare o scrivere su WhatsApp al numero 349 5382384.

31 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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