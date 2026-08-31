A Castellanza il mese dell’Alzheimer tra il pic-nic solidale e gli incontri della Fondazione Moroni

Castellanza si prepara a vivere il mese di settembre all’insegna della solidarietà e della sensibilizzazione sulle demenze. Come ogni anno, il mese dell’Alzheimer rappresenta l’occasione per informare la cittadinanza sulle patologie che colpiscono la memoria e le funzioni cognitive, con l’obiettivo di ridurre lo stigma che ancora oggi accompagna chi convive con queste malattie, insieme alle proprie famiglie.

Il calendario cittadino si apre venerdì 4 settembre, alle ore 19.30, in piazza San Bernardo, con la settima edizione del Pic-Nic Solidale sotto le stelle, promosso dall’Amministrazione Comunale. La formula resta quella consolidata negli anni: una cena all’aperto, portata da casa oppure acquistata sul momento presso gli esercizi commerciali della zona, accompagnata dalla possibilità di offrire un contributo libero. La raccolta di quest’edizione sarà destinata all’Alzheimer Café Accorsi, realtà che offre sostegno alle persone colpite da demenza e ai loro familiari. Le adesioni, con l’indicazione del numero esatto dei partecipanti, vanno inviate entro mercoledì 2 settembre all’indirizzo email picnic-solidale.adesioni@comune.castellanza.va.it. In caso di maltempo, la serata si svolgerà negli spazi dell’Oratorio San Giuseppe.

Il percorso di sensibilizzazione prosegue poi con “I sabati dell’Alzheimer”, iniziativa promossa dalla Fondazione Giulio Moroni ETS, con il patrocinio delle Città di Castellanza e Legnano.

«Il mese dell’Alzheimer è un’occasione preziosa per la nostra comunità: ci permette di parlare apertamente di una malattia che troppo spesso viene vissuta in silenzio, dentro le case, dalle famiglie che se ne fanno carico ogni giorno -spiega il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni-. qfino ai quattro sabati organizzati dalla Fondazione Moroni, la Città di Castellanza intende coniugare momenti di festa e convivialità a momenti di reale approfondimento e informazione».

Per tutto il mese di settembre, ogni sabato dalle ore 10 alle 12, il Centro Diurno della Fondazione, in via Cardinal Ferrari a Castellanza, ospiterà quattro incontri rivolti alle persone con demenza, ai loro familiari e a tutta la comunità, alternando momenti di informazione e attività dedicate agli anziani.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre, con l’incontro “Comprendere l’Alzheimer e le altre demenze: sintomi, evoluzione e falsi miti”, condotto dalla dottoressa Maria Cottino, medico geriatra, mentre in parallelo si svolgerà un laboratorio di arteterapia curato da Tea Pelivan. Si prosegue sabato 12 settembre con “Gestire la quotidianità e possibili servizi al domicilio”, a cura di Claudia Carugati, educatrice professionale in ambito geriatrico, affiancato dall’attività “Ritmi di presenza” condotta dalla pedagogista clinica Veronica Roic. Sabato 19 settembre l’attenzione si sposterà sulle “Terapie non farmacologiche per favorire il mantenimento delle autonomie”, tema affrontato da Paola Bettinelli, terapista occupazionale, da Elisa Radicioni, psicologa, e da Lorenzo Travaini, chinesiologo e massoterapista, con un’attività di reminiscenza guidata sempre da Claudia Carugati. Il ciclo si chiuderà sabato 26 settembre con l’incontro “Disfagia e alimentazione nella persona anziana fragile”, a cura della dottoressa Dolores Nuzzo, medico geriatra e nutrizionista, accompagnato da un laboratorio intergenerazionale che vedrà coinvolti la fisioterapista Gemma Elzi e la psicologa Elisa Radicioni.

Ogni incontro sarà seguito da un piccolo rinfresco. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma della propria presenza entro il 20 agosto, scrivendo all’indirizzo psicologo@fondazionemoroni.it oppure tramite WhatsApp al numero 345 8303950.