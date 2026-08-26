A Cazzago Brabbia una passeggiata con Chicco Colombo alla scoperta dei suoi murales

Sabato 29 agosto l’artista accompagna i visitatori lungo un percorso tra le opere che ha realizzato nel borgo, con due appuntamenti alle 10 e alle 17, prenotazione necessaria e donazione libera

Cazzago Brabbia si racconta attraverso i murales di Chicco Colombo. Sabato 29 agosto 2026 l’artista accompagna i visitatori alla scoperta delle opere che ha realizzato nel paese, con due possibilità di partecipazione: alle 10 e alle 17. Una passeggiata tra arte e territorio che permette di conoscere i dipinti e, insieme, gli scorci e l’identità del borgo.

“I miei murales a Cazzago Brabbia, ti accompagno a conoscerli” è l’invito scelto da Chicco Colombo per presentare l’iniziativa. Sarà dunque lo stesso autore dei murales ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso, raccontando le opere direttamente nel contesto urbano in cui sono state realizzate.

Il filo conduttore dell’appuntamento è il rapporto tra arte e territorio: i murales di Colombo diventano le tappe di un itinerario che invita a osservare Cazzago Brabbia con uno sguardo diverso e offre l’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dell’artista.

Per prendere parte alla visita è necessaria la prenotazione e viene indicato un minimo di 10 partecipanti. A sostegno del progetto è prevista una donazione libera.

La passeggiata prosegue anche dopo l’ultima tappa artistica. Al termine della visita è infatti previsto un aperitivo in ghiacciaia, un momento conviviale per salutarsi e concludere l’esperienza dedicata all’arte e alla scoperta del paese.

Per prenotare la partecipazione è possibile contattare il numero 393 3315016 oppure scrivere all’indirizzo chiccocolombo@gmail.com.