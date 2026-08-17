A Clivio arriva la prima edizione dell’Insubria Mineral Show

Domenica 27 settembre 2026 lo storico plesso di Casa Reale a Clivio ospiterà la prima edizione dell’Insubria Mineral Show, la borsa scambio dedicata al mondo dei fossili, dei minerali, delle conchiglie e dei bijoux. L’appuntamento, a ingresso gratuito e aperto dalle 9:00 alle 18:00, trasformerà il borgo della Valceresio in un punto di incontro per collezionisti, studiosi, famiglie e curiosi, valorizzando un territorio già noto a livello internazionale per il patrimonio geologico e paleontologico legato al sito UNESCO del Monte San Giorgio.

Un appuntamento per collezionisti e famiglie

L’iniziativa nasce per promuovere la ricchezza naturalistica dell’area insubrica attraverso il collezionismo etico, la didattica e la divulgazione scientifica. Negli spazi di via Albuzzi saranno presenti espositori locali e nazionali, hobbisti e ditte specializzate che proporranno campioni pregiati di minerali, fossili da collezione, conchiglie rare e creazioni artigianali in pietra.

L’organizzazione fa capo a Naturalis Insubria APS, al Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, al Comune di Clivio e al Gruppo Naturalistico della Valceresio, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” in qualità di partner scientifico.

Laboratori per adulti e bambini con i ricercatori

Accanto all’area espositiva è previsto un fitto programma di attività e laboratori per tutte le età. Il Gruppo Naturalistico della Valceresio – Fossil Hunters curerà il laboratorio geo-paleontologico, offrendo ai partecipanti un’esperienza con simulazioni di preparazione dei reperti, tecniche di identificazione e racconti sulle attività di ricerca sul campo.

L’Università degli Studi di Milano gestirà invece il laboratorio di mineralogia. All’interno di questo spazio si potranno osservare minerali e rocce attraverso sezioni sottili, cimentarsi nella ricerca di meteoriti nascoste nella sabbia e partecipare ad attività interattive per comprendere gli utilizzi pratici dei minerali nella vita quotidiana.

Visite guidate gratuite al museo e punto ristoro

In occasione dell’Insubria Mineral Show, il Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona garantirà l’ingresso libero per l’intera giornata. Saranno organizzate visite guidate gratuite alle ore 10:00 e alle ore 14:00 per consentire al pubblico di scoprire le collezioni permanenti e i fossili risalenti al periodo Triassico, senza necessità di prenotazione preventiva.