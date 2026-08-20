A Cuveglio una serata per imparare le manovre salvavita: torna “Tutti siamo eroi”

Imparare come intervenire nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza. Con questo obiettivo torna a Cuveglio “Tutti siamo eroi”, la serata di divulgazione dedicata alle manovre salvavita, in programma venerdì 4 settembre 2026 alle 20.30 alla Sala Polivalente.

L’incontro, organizzato dal Comune di Cuveglio dopo il riscontro positivo della precedente edizione, sarà dedicato in particolare alle manovre di disostruzione pediatrica, alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età.

Disostruzione pediatrica e rianimazione: cosa fare in emergenza

La prima parte della serata sarà dedicata alle manovre da mettere in pratica in caso di ostruzione delle vie aeree nei bambini.

L’incontro si rivolge in particolare a genitori, nonni, insegnanti, educatori e, più in generale, a tutte le persone che trascorrono tempo con i più piccoli e vogliono acquisire maggiore consapevolezza su come comportarsi in una situazione di emergenza.

Spazio poi alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore, strumenti fondamentali in caso di arresto cardiaco. L’obiettivo è fornire ai cittadini informazioni chiare sui primi interventi da compiere in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I medici di ASST Sette Laghi a Cuveglio

Ad accompagnare i partecipanti durante la serata saranno tre professionisti di ASST Sette Laghi. Interverranno la dottoressa Chiara Piccolo, dirigente medico pediatra, la dottoressa Alessandra Tabacchi, dirigente medico anestesista rianimatore, e il dottor Rosario Cacopardo, dirigente medico anestesista rianimatore.

Sarà inoltre presente il dottor Claudio Chini, direttore del Distretto di Laveno Mombello e di Luino.

Una serata aperta a tutta la comunità

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di proporre strumenti pratici e conoscenze che possano essere utili nella vita quotidiana.

Alla serata sono state invitate anche le associazioni del territorio e i medici di medicina generale di Cuveglio e dei comuni vicini, con l’intento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e cittadini sui temi della prevenzione e della sicurezza.

«Tutti siamo eroi» vuole così essere più di un semplice titolo: il messaggio alla base dell’iniziativa è che, con una corretta preparazione e conoscendo le procedure di primo intervento, ogni persona può contribuire in maniera decisiva durante un’emergenza.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.