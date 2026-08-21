A Fagnano Olona l’appuntamento con la “Stracadina di Furnas”

corsa e camminata non competitiva che attraverserà le vie del rione Fornaci, pensata per coinvolgere runner, sportivi, famiglie e semplici appassionati

Il prossimo 12 settembre 2026 torna a Fagnano Olona la “Stracadina di Furnas”, corsa e camminata non competitiva che attraverserà le vie del rione Fornaci, pensata per coinvolgere runner, sportivi, famiglie e semplici appassionati.

La manifestazione nasceva nel 1973 da un’idea di don Mario Galmarini, che con alcuni collaboratori dà avvio alla Stracadina per coinvolgere la gente del rione Fornaci, subito dopo la costruzione della nuova chiesa di Santa Maria Assunta.

Quest’anno la Stracadina torna finalmente a percorrere le strade del quartiere, recuperando una tradizione che appartiene alla memoria di molte famiglie di Fagnano Olona.

La nuova edizione si svolgerà sabato 12 settembre, con il ritrovo fissato alle ore 16.00 presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati, in via Santa Maria Assunta 6, e la partenza alle 17.30.

Saranno disponibili due percorsi, da 5 e 10 chilometri, adatti sia a chi desidera affrontare la corsa sia a chi preferisce partecipare camminando.

Tutte le info sul sito www.stracadina.it

La Stracadina si inserisce inoltre nel programma della festa patronale di Santa Maria Assunta, creando un unico grande evento.

Dalle ore 19.00, sarà aperto lo stand gastronomico dell’oratorio, con uno sconto di 2 euro riservato ai partecipanti alla Stracadina. La serata proseguirà alle 20.30 con le premiazioni e, alle 21.15, con la musica dal vivo della band “Fottuta Marmellata”.

Un appuntamento, quindi, che vuole essere molto più di una semplice corsa: un’occasione per tornare a fare comunità e riscoprire una manifestazione nata più di cinquant’anni fa proprio con questo spirito.