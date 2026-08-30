A Fagnano Olona l’ultimo saluto a Carmen Vago, storica ristoratrice legnanese

Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, alle 10.30 nella chiesa si San Giovanni a Fagnano Olona si terrà l’ultimo saluto a Carmen Vago, settantaseienne volto storico del ristorante-pizzeria Padellone di Legnano. Una presenza molto amata in tutto il legnanese insieme al marito Franco Mazzeo, mancato tre anni fa, e al figlio Luca.

A partecipare alle esequie saranno non solo i parenti e gli amici della settantaseienne ma sicuramente anche i numerosi affezionati clienti che serberanno nel cuore il ricordo di un’instancabile lavoratrice che con i legnanesi ha saputo creare rapporti umani che sono andati oltre la sua professionalità.