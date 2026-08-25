A Ferno strade ancora bloccate dopo la tromba d’aria: tecnici al lavoro

A Ferno proseguono gli interventi dopo la violenta tromba d’aria che nella serata di lunedì 24 agosto ha colpito il territorio. Alle 7.29 di martedì 25 agosto risultano ancora ostruite via Matteotti e via Piave all’incrocio con via De Gasperi, dove la circolazione resta bloccata. A fornire l’aggiornamento è la sindaca Sarah Foti.

«Al momento, a Ferno, i Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Enel non sono ancora potuti intervenire, avendo dovuto dare priorità a interventi ancora più urgenti», spiega la prima cittadina.

Sul territorio sono già impegnati gli uffici comunali. Polizia Locale e Ufficio Tecnico stanno lavorando alla rimozione delle piante e alla pulizia delle strade interessate dal maltempo. Una prima operazione è stata completata durante la notte in via Santa Maria, che è stata liberata dai rami caduti.

In attesa che possano essere completati gli interventi e ripristinata la normale viabilità, l’amministrazione comunale invita gli automobilisti a evitare le strade ancora interessate dalle ostruzioni.

«Vi chiedo di portare ancora un po’ di pazienza e di continuare a utilizzare strade e percorsi alternativi rispetto alla via Matteotti e alla via Piave incrocio con via De Gasperi»

A Gallarate, invece, un albero abbattuto dal vento blocca via Palestro angolo via San Rocco