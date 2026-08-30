A Garbatola 80 “caimani” si sono buttati nelle acque del Villoresi per la tradizionale traversata

Si è rinnovato l’appuntamento con la tradizionale “Traversata dei caimani” nelle acque del Villoresi. 2000metri a nuoto dal ponte di via Cadorna a Nerviano fino al Ponte di via Montenevoso nella frazione di Garbatola. La traversata, ormai giunta alla settima edizione, ha suscitato come sempre grande interesse non solo tra i partecipanti ma anche tra gli spettatori accorsi sulle sponde del canale per fare il tifo e seguire i partecipanti a piedi fino al traguardo. La “Traversata dei caimani” costituisce la seconda prova del trofeo “Arditi Del Villoresi” e si inserisce a pieno titolo nella festa patronale di Garbatola che da ieri, sabato 29 agosto, fino a lunedì 7 settembre prevede un ricco calendario di appuntamenti. Dalla musica allo sport, dai piatti saporiti ai laboratori e attività per bambini, fino ai fuochi d’artificio per concludere in bellezza la Festa Granda.



Come nelle precedenti edizioni molta attenzione alla sicurezza dei partecipanti con la presenza di scalette per l’uscita dal canale, soccorritori che hanno seguito i nuotatori lungo il percorso e l’ambulanza all’arrivo. «Un’edizione spettacolare baciata dal sole – ha esordito Fabio Pravettoni, responsabile dell’organizzazione dell’evento -, siamo stati fortunati perché il livello dell’acqua fino a settimana scorsa era abbastanza basso ma con le ultime piogge si è alzato. Questa è un’edizione record perché abbiamo avuto 80 iscritti».

I commenti dei partecipanti

Alcune impressioni a caldo dei partecipanti. «Una bella gara, l’acqua non era fredda e la corrente ha giocato a nostro favore» ha detto Mirco Gallazzi. Anche il gruppo Swimmer inside è stato concorde nel dire che è stata una bella esperienza: «Per alcuni di noi era la prima volta, l’acqua era tiepida e pulita. Un po’ difficile l’uscita dal canale una volta terminata la gara ma molto divertente». «Una giornata fantastica, l’acqua era perfetta. Per noi è stato un buon allenamento in vista del Triathlon di Locarno del prossimo weekend» hanno detto i ragazzi del Trigliceridi Team. «Temevo le alghe ma è andato tutto bene, l’acqua era di una temperatura perfetta e nuotare a favore di corrente è stato bellissimo. Un’esperienza carina e divertente» ha commentato Federica.

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La classifica

Femminile

A tagliare il traguardo per prima è stata Giorgia Lazzarini con un tempo di 15 minuti e 53 secondi, seguita a ruota da Giorgia Tison del gruppo legnanese dei Nuotatori del Carroccio, con 16 minuti e 35 secondi. Guadagna la terza posizione con un tempo di 18 minuti e 20 secondi Martina Giangolini.

Maschile

Sul podio maschile al primo posto c’è Giorgio Bellin con un tempo di 15 minuti e 10 secondi, seguito da Emanuele Ranucci in seconda posizione con appena 13 secondi di distacco. Chiude la classifica in terza posizione Sandro Vezzani del gruppo Swimmer inside con un tempo di 15 minuti e 25 secondi, appena due secondi in più rispetto al secondo arrivato.

Al termine della gara e della “tuffata popolare” i partecipanti si sono diretti all’oratorio San Giovanni Bosco di Garbatola per le premiazioni.

Il programma della Festa Granda di Garbatola

Lunedì 31 agosto è in programma il primo laboratorio de “Il Girotondo del Mondo”, nel pomeriggio spazio alla terza prova del trofeo “Arditi del Villoresi”: il Triathlon del Villoresi; a chiudere la giornata saranno i piatti tipici della serata romana, il quadrangolare di basket e la proiezione di un film di animazione per bambini in piazza.

Martedì 1 settembre invece, protagonista della giornata la quarta tappa del trofeo “Arditi Del Villoresi”: The River, una randonnée di 60 km attraverso il Parco del Roccolo, la ciclopedonale della TAV, la ciclopedonale del Naviglio e la ciclopedonale del Villoresi; in serata spazio ai tornei di Scala 40 e Calcio Balilla e al concerto del duo One Note Samba.

Mercoledì 2, laboratori dedicati alla manipolazione dell’argilla e della pasta di sale e l’immancabile trippata popolare. Largo alla quinta prova del trofeo “Arditi del Villoresi”: la Passeggiata sotto le stelle, 6 km da correre tutti d’un fiato, preceduta dalla Kid Color Run; a chiudere la giornata il concerto di musica barocca del Trio Aura.

Giovedì 3 settembre tornerà un altro appuntamento fisso della Festa Granda: la rassegna di musica Fuori di Festa dedicata ai più giovani, che trasformerà la piazza di Garbatola in un’arena a cielo aperto.

L’ultimo weekend di festa prenderà il via venerdì 4 con un laboratorio dedicato alla realizzazione del “Grande Arazzo della Fratellanza”, prima di trasformare l’intera frazione nel teatro di una escape room in formato outdoor; poi la serata bavarese, che trasformerà la corte dell’oratorio in un beer garden, la musica pop e rock anni ’80 e ’90 del gruppo Bulging Disc e il dj set della rassegna Fuori di Festa, con dj che si alterneranno fino a mezzanotte sul palco di piazza don Musazzi per far ballare e cantare il pubblico. Sabato 5, invece, gli appuntamenti inizieranno in mattinata con “Puliamo Garbatola” per ripulire insieme a Legambiente alcune aree della frazione.

Domenica 6 la prima voce in calendario è quella della messa della Festa del paese, seguita dalla benedizione di auto e moto. Nel pomeriggio, poi, largo allo swap party per scambiare oggetti, vestiti, accessori, alle finali del torneo di scala 40 e ad un pomeriggio di festa con gonfiabili, giochi, pareti di arrampicata e lo spettacolo “Bolle di Sapone”. A colorare il pomeriggio l’escape room all’aperto, il campionato garbatolese di Subbuteo, il concorso e l’esposizione di Lego, una piccola esposizione di mezzi e uomini dell’Arma dei Carabinieri, il raduno di jeep e l’esibizione dei Truzzi Volanti, gruppo acrobatico italiano.

Gran finale lunedì 7 settembre con la benedizione dei bambini, Bimbilandia – pomeriggio dedicato ai più piccoli con frittelle, merenda, laboratori creativi e un concorso di disegno infantile – e lo spettacolo di chiusura della sagra: il Varie-gatola Show, che quest’anno ospiterà il Cervellone, seguito dai tradizionali fuochi d’artificio.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA GRANDA DI GARBATOLA