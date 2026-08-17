A Gavirate doppio appuntamento con cinema sotto le stelle e musica al Chiostro

Due appuntamenti con il cinema sotto le stelle a Gavirate, dove il cortile della biblioteca torna ad accogliere il pubblico per due proiezioni con inizio alle 21.15. Martedì 18 agosto è in programma “Un bel giorno”, mentre venerdì 21 agosto sarà la volta di “Michael”, film dedicato alla storia di Michael Jackson.

Martedì 18 agosto “Un bel giorno”

Il primo appuntamento è martedì 18 agosto alle 21.15 con Un bel giorno, film diretto da Fabio De Luigi, che figura anche nel cast insieme a Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina e Anita Marzi. La durata è di un’ora e 33 minuti.

La storia ruota attorno a Tommaso, padre che ha cresciuto da solo quattro figlie e che ha costruito attorno alla famiglia una vita tanto caotica quanto solida. Quando le ragazze decidono che per lui è arrivato il momento di rimettersi in gioco, l’incontro con Lara sembra aprire una nuova possibilità. Entrambi, però, nascondono qualcosa di ingombrante.

L’ingresso alla proiezione costa 3,50 euro.

Venerdì 21 agosto il film su Michael Jackson

Secondo appuntamento venerdì 21 agosto, sempre alle 21.15, con Michael, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Colman Domingo, Jaafar Jackson, Kendrick Sampson, Miles Teller e Nia Long. La durata è di due ore e 7 minuti.

Il film ripercorre la vita di Michael Jackson, dagli esordi e dalla scoperta del suo talento come leader dei Jackson Five fino alla carriera da solista e all’affermazione internazionale. Il racconto attraversa la dimensione pubblica e quella privata dell’artista, soffermandosi anche su alcune delle performance che hanno segnato la prima parte della sua carriera.

Per la serata di venerdì il biglietto d’ingresso costa 6,50 euro. Entrambe le proiezioni si tengono nel cortile della biblioteca di Gavirate.

Mercoledì 19 agosto il Neuma Sax Quartet al Chiostro di Voltorre

Tra i due appuntamenti cinematografici trova spazio anche la musica. Mercoledì 19 agosto alle 21 il Chiostro di Voltorre, in via San Michele, ospita il concerto del Neuma Sax Quartet, formazione composta da Nicola Gabriele Chiera al sax soprano, Andrea Fatighenti al sax contralto, Stefano Luciani al sax tenore e Marco Sala al sax baritono. Il programma attraversa pagine e atmosfere molto diverse, con musiche di Gioachino Rossini, Jean Françaix, Guillermo Lago, Heiner Wiberny, Pedro Iturralde, Scott Joplin e Irving Berlin. L’ingresso è a offerta libera.