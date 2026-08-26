A Gazzada Schianno tango e musica sudamericana in Villa De Strens con “Suggestioni senza tempo”

Sabato 29 agosto alle 21 torna “Musica nelle Residenze Storiche”: Endrio Luti alla fisarmonica e Federico Rovini al pianoforte saranno protagonisti di un viaggio musicale tra Piazzolla, Gardel e le atmosfere sudamericane. Ingresso libero

Torna anche nel 2026 l’attesa rassegna “Musica nelle Residenze Storiche”, manifestazione culturale giunta alla sua ventunesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nell’estate varesina, che continua a raccogliere un crescente consenso di pubblico.

Sono numerosi i comuni della nostra provincia che, con i loro luoghi più suggestivi, ospitano concerti di qualità capaci di coinvolgere tanto gli appassionati quanto il grande pubblico.

Gazzada Schianno, grazie anche alla presenza di una Pro Loco sempre attiva e presente, si è sempre distinta per l’attenzione nel proporre iniziative culturali e musicali di qualità. Per quanto riguarda nello specifico la rassegna “Musica nelle Residenze Storiche”, anche per l’edizione 2026 l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno ha deciso di offrire alla cittadinanza un appuntamento che unisce la musica alla valorizzazione di un luogo importante per la nostra Comunità.

L’appuntamento è per sabato 29 agosto alle ore 21, in Villa De Strens, con il concerto “Suggestioni senza tempo”.

Protagonisti della serata saranno: Endrio Luti alla fisarmonica e Federico Rovini al pianoforte.

Il programma propone un viaggio nelle atmosfere del tango e della musica sudamericana, con musiche di Astor Piazzolla e Carlos Gardel, tra cui Preparense, La Misa Negra, Verano Porteño, Oblivion, Fracanapa, Vuelvo al Sur, Ave Maria, Tanguango, Tzigane Tango, Por una Cabeza, Adios Nonino e Libertango.

L’ingresso è libero e, in caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’interno della Sala Consiliare. In questo caso gli ingressi saranno contingentati fino a esaurimento dei posti disponibili.