A Germignaga i giovani di Back ON si prendono cura del Boschetto. E sul palco lasciano un messaggio per tutti

“Non lasciare che la paura sia più grande dei tuoi sogni”. È il messaggio che da ieri campeggia sul fronte del palco dell’Anfiteatro “Renzo Villa” del Parco Boschetto di Germignaga. E dietro, c’è un progetto importante.

Durante l’ultima settimana di agosto un gruppo variegato di adolescenti dai 16 anni si è trovato al Boschetto di Germignaga per mettersi in gioco, fare cose concrete, stare insieme e per conoscere nuove persone e per rendere un posto “più bello” i luoghi in cui vivono e/o passano il loro tempo libero!

Le attività si sono svolte tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e hanno previsto la pulizia della spiaggia e del parco, la pulizia dell’anfiteatro e la decorazione del palco, recentemente vandalizzato, grazie anche alla collaborazione del sindaco Marco Fazio, dell’Assessora alle Politiche Giovanili Malak El Fatih e il supporto pratico e tecnico di Mauro Colombo, addetto del servizio manutentivo del Comune di Germignaga.

“Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, che rafforza la nostra volontà di essere nodo di una rete educativa e sociale più ampia, e che ci ha visto protagonisti di progettualità ugualmente ampie e ambiziose in passato. Questa in particolare, ci è sembrata preziosa perché coinvolge una fascia giovanile fragile e su cui molto spesso, più che investire, si punta più facilmente il dito. Ed è stato bello, invece, sentire i commenti positivi e stupiti di chi ha visto all’opera i ragazzi in questa settimana. Con “Back ON” proviamo a invertire la rotta, cercando di far emergere aspirazioni e dando supporti concreti all’orientamento e alla crescita personale e professionale”, raccontano gli organizzatori.

La settimana del “Diamoci una mano” a Germignaga nasce nell’ambito di “BACK ON”: una progettualità rivolta a quei ragazzi e ragazze dai 16 anni ai 27 anni che, per un motivo o per l’altro, sono in un momento di stop nello studio o nel lavoro.

Il progetto non propone un percorso predefinito, ma viene costruito “in maniera sartoriale” sulla persona. Back ON ha visto l’adesione di dieci realtà della provincia di Varese che lavorano coi ragazzi del territorio, in particolare in questa fase sono presenti Asilo Mariuccia, capofila del progetto finanziato da Fondazione Cariplo, e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione. Si ringrazia in particolare NovaCoop di Luino per il sostegno all’iniziativa.

Per chi fosse interessato in prima persona, i genitori o semplicemente per chi volesse saperne di più, maggiori informazioni sono sul sito https://www.backon.org/