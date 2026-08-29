A Golasecca si chiude la Festa Patronale: sabato 5 settembre la processione di San Rocco

Santa Messa e sfilata con la banda e gli Alpini per riaccompagnare la statua del Santo nella sua chiesetta

La Festa Patronale di Golasecca si avvia alla sua conclusione con l’ultimo appuntamento. Dopo un ricco calendario di iniziative aperto a metà agosto, il paese si prepara a vivere il momento formale di chiusura delle celebrazioni dedicate al Santo patrono.

Il programma di sabato 5 settembre prende il via alle ore 18.00 presso la Chiesa Parrocchiale con la celebrazione della Santa Messa Vigiliare. Al termine della funzione liturgica partirà la tradizionale processione che riaccompagnerà la statua di San Rocco nella sua dimora abituale, la chiesetta situata in via Matteotti.

Il corteo religioso snoderà il suo percorso lungo alcune delle vie principali del centro cittadino, attraversando in successione via Piave, via San Michele e infine via Matteotti. La cittadinanza è invitata a partecipare e ad accompagnare il cammino della statua lungo le strade del paese.

Alla sfilata prenderanno parte le rappresentanze delle Autorità Civili locali, la Protezione Civile e il Corpo Musicale A. Viotti, che curerà l’accompagnamento bandistico della serata. La gestione logistica e il trasporto del simulacro saranno affidati, come da tradizione, alla presenza vigile del Gruppo Alpini di Golasecca.