A Ispra torna la Festa delle Cascine: tre giorni di festa

La tradizionale manifestazione torna il 21, 22 e 23 agosto con stand gastronomico e tre serate di musica. La festa si apre con il karaoke collettivo di Ariele Frizzante

A Ispra torna la Festa delle Cascine, l’appuntamento estivo organizzato dal Comitato Cascine Onlus che per tre serate animerà la zona di via Cascine con gastronomia, musica e divertimento.

La festa prenderà il via venerdì 21 agosto con il karaoke collettivo di Ariele Frizzante, una formula molto diversa dal karaoke tradizionale che torna alla Festa delle Cascine dopo il successo degli anni scorsi. Non ci sono infatti esibizioni individuali o aspiranti cantanti chiamati a mettersi alla prova da soli sul palco: l’idea è quella di trasformare il pubblico in un grande coro, cantando tutti insieme le canzoni più conosciute. Un format che Ariele Frizzante porta da anni in festival e locali di tutta Italia e che lui stesso descrive come un vero e proprio “rituale collettivo”, più vicino per energia a un dj set o a un concerto partecipato che a una gara di canto.

Sabato 22 agosto sarà invece il turno della Rufus Band, formazione attiva dalla metà degli anni Novanta e con alle spalle una lunga esperienza nelle feste e negli eventi dal vivo. Il repertorio attraversa decenni di musica, con cover pop, rock e soul dagli anni Cinquanta fino ai successi più recen

La chiusura di domenica 23 agosto sarà affidata ai The Sica, cover band dedicata soprattutto al panorama indie pop italiano contemporaneo. Il repertorio spazia tra artisti come Blanco, Achille Lauro, Salmo e Pinguini Tattici Nucleari, affiancando quindi le sonorità indie alle hit italiane più conosciute degli ultimi anni.

Accanto agli spettacoli non mancherà la parte gastronomica, da sempre uno degli elementi centrali della manifestazione. Lo stand proporrà specialità della tradizione, tra cui pizzoccheri e polenta taragna, insieme ad altre proposte per cenare in compagnia.

La Festa delle Cascine torna così a essere un’occasione di incontro per il paese e per i visitatori, con tre serate molto diverse tra loro ma unite dallo stesso spirito: cantare, ballare, mangiare e stare insieme nel cuore dell’estate isprese.