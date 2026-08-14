Varesanza ospita Ballo, lo storico bassista di Cesare Cremonini ai Giardini Estensi

Una serata di musica nel cuore di Varese, nella cornice dei Giardini Estensi. Lunedì 17 agosto è in programma “Monday is the new Saturday”, appuntamento che porterà a Varese Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini. Durante la serata suoneranno anche due altri nomi molto noti: Dj Dos e Dj Paolino.

Un evento organizzato ai Giardini Livellanza di Raffaele Skizzo nell’ambito dei diversi eventi ad ingresso gratuito.

Ballo è uno dei musicisti che hanno accompagnato l’intera storia artistica di Cremonini, fin dagli esordi con i Lùnapop. Balestri entrò infatti nella band nel 1999, quando aveva 17 anni. Sarà quindi un volto particolarmente noto agli appassionati della musica italiana degli ultimi venticinque anni quello che arriverà ai Giardini Estensi di Varese per la serata del 17 agosto.

L’evento inizierà alle 19 e prevede un happy hour fino alle 21, prima di lasciare spazio alla musica con Ballo, Dj Dos e Dj Paolino. La proposta unirà musica e drink in uno degli spazi verdi più conosciuti della città.

L’appuntamento è per lunedì 17 agosto 2026 ai Giardini Estensi di Varese, nell’area dei Giardini LivelLanza. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese. Durante la serata sarà possibile acquistare da bere al chiosco Livellanza, adiacente all’area dell’incontro. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Varese e Marelli e Pozzi.