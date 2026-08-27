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A Luino la prima edizione del Lakes Noir Film Festival: premio alla carriera per il regista Dan Wolman

La prima edizione della kermesse cinematografica sul Lago Maggiore si arricchisce con la presenza del celebre regista che parteciperà anche al Concorso Ufficiale con la sua ultima opera

dan wolman regista

Il grande cinema d’autore fa tappa a Luino per la prima edizione del Lakes Noir International Film Festival. La kermesse sul Lago Maggiore si arricchisce di una presenza di rilievo internazionale: il celebre regista Dan Wolman riceverà il Premio alla Carriera e parteciperà contemporaneamente al Concorso Ufficiale della manifestazione con la sua ultima opera intitolata “Omicidi troppo vicini”.

Un riconoscimento prestigioso sul Lago Maggiore

L’annuncio ufficiale è stato diffuso dal Direttore Artistico del festival, Dante Brancatisano, confermando l’ambizione della rassegna di posizionarsi come un appuntamento di spessore nel panorama culturale locale e internazionale. La presenza del Maestro sul territorio porterà in riva al lago la visione e l’esperienza di uno dei nomi più autorevoli del settore.

«Sono immensamente orgoglioso e onorato di annunciare che la prima edizione del Lakes Noir International Film Festival non solo conferirà il prestigioso Premio alla Carriera al Grande Maestro e celebre regista internazionale Dan Wolman – dichiara Brancatisano – ma lo vedrà anche in gara nel Concorso Ufficiale con il suo ultimo, straordinario film: Omicidi troppo vicini. Accogliere un gigante del cinema d’autore che sceglie il nostro palcoscenico non solo per ricevere il giusto tributo a una vita dedicata all’arte, ma per competere direttamente con la sua opera più recente, è la dimostrazione che la nostra non è una semplice vetrina, ma un festival che fa sul serio e respira cinema internazionale».

Proiezioni e incontri con il pubblico

L’inclusione di Wolman nel programma ufficiale trasformerà il festival in un’occasione unica per appassionati, addetti ai lavori e cittadini. Durante i giorni della rassegna sono previste proiezioni esclusive del film in gara e momenti dedicati all’incontro ravvicinato tra il regista, la stampa e il pubblico.

Una nuova vocazione culturale per Luino

L’arrivo del regista e la competizione cinematografica confermano la volontà del Lakes Noir International Film Festival di radicarsi a Luino come punto di riferimento continuativo per la settima arte. La combinazione tra omaggi ai grandi maestri e competizione attiva punta a valorizzare il territorio attraverso proposte culturali d’ampio respiro.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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