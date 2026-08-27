A Luino la prima edizione del Lakes Noir Film Festival: premio alla carriera per il regista Dan Wolman

Il grande cinema d’autore fa tappa a Luino per la prima edizione del Lakes Noir International Film Festival. La kermesse sul Lago Maggiore si arricchisce di una presenza di rilievo internazionale: il celebre regista Dan Wolman riceverà il Premio alla Carriera e parteciperà contemporaneamente al Concorso Ufficiale della manifestazione con la sua ultima opera intitolata “Omicidi troppo vicini”.

Un riconoscimento prestigioso sul Lago Maggiore

L’annuncio ufficiale è stato diffuso dal Direttore Artistico del festival, Dante Brancatisano, confermando l’ambizione della rassegna di posizionarsi come un appuntamento di spessore nel panorama culturale locale e internazionale. La presenza del Maestro sul territorio porterà in riva al lago la visione e l’esperienza di uno dei nomi più autorevoli del settore.

«Sono immensamente orgoglioso e onorato di annunciare che la prima edizione del Lakes Noir International Film Festival non solo conferirà il prestigioso Premio alla Carriera al Grande Maestro e celebre regista internazionale Dan Wolman – dichiara Brancatisano – ma lo vedrà anche in gara nel Concorso Ufficiale con il suo ultimo, straordinario film: Omicidi troppo vicini. Accogliere un gigante del cinema d’autore che sceglie il nostro palcoscenico non solo per ricevere il giusto tributo a una vita dedicata all’arte, ma per competere direttamente con la sua opera più recente, è la dimostrazione che la nostra non è una semplice vetrina, ma un festival che fa sul serio e respira cinema internazionale».

Proiezioni e incontri con il pubblico

L’inclusione di Wolman nel programma ufficiale trasformerà il festival in un’occasione unica per appassionati, addetti ai lavori e cittadini. Durante i giorni della rassegna sono previste proiezioni esclusive del film in gara e momenti dedicati all’incontro ravvicinato tra il regista, la stampa e il pubblico.

Una nuova vocazione culturale per Luino

L’arrivo del regista e la competizione cinematografica confermano la volontà del Lakes Noir International Film Festival di radicarsi a Luino come punto di riferimento continuativo per la settima arte. La combinazione tra omaggi ai grandi maestri e competizione attiva punta a valorizzare il territorio attraverso proposte culturali d’ampio respiro.