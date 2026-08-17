A Luino nasce NOVA: i giovani fanno rete per dare nuove idee al territorio

Creare occasioni per i giovani, mettere in circolo idee e competenze e costruire una rete capace di trasformare le proposte in progetti concreti per il territorio. È con questi obiettivi che nasce NOVA, nuova realtà associativa promossa da un gruppo di ragazzi di Luino e dell’Alto Verbano, pronta a presentarsi ufficialmente alla città.

Il primo appuntamento pubblico è in programma giovedì 20 agosto alle 18 a Palazzo Verbania, dove l’associazione illustrerà la propria struttura, gli obiettivi e le prime iniziative che intende sviluppare nei prossimi mesi. L’incontro, patrocinato dal Comune di Luino, sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

A presentare il progetto sarà Paolo Nicastri, presidente e promotore di NOVA, insieme ai giovani che hanno partecipato alla nascita dell’associazione: «NOVA nasce da una convinzione molto semplice: sul nostro territorio ci sono tantissimi giovani con idee, passioni e capacità, ma non sempre esistono gli spazi e le occasioni per trasformarle in qualcosa di concreto. Vogliamo provare a creare proprio queste occasioni» spiega Nicastri.

L’ambizione, dunque, va oltre l’organizzazione di singoli appuntamenti. NOVA punta a diventare un punto d’incontro tra giovani, associazioni, professionisti, attività economiche e istituzioni, favorendo la nascita di collaborazioni e offrendo ai ragazzi la possibilità di partecipare direttamente alla vita del territorio.

«Non vogliamo semplicemente organizzare qualche evento – sottolinea il presidente -. Vogliamo costruire nel tempo una rete nella quale un ragazzo possa arrivare con un’idea e trovare altre persone disposte ad ascoltarla, svilupparla e, quando possibile, realizzarla».

Al centro del progetto c’è quindi il protagonismo delle nuove generazioni, accompagnato dalla volontà di creare un dialogo con chi già opera sul territorio. Un’impostazione che NOVA vuole tradurre fin da subito in iniziative concrete: durante l’appuntamento di Palazzo Verbania saranno infatti presentati i primi progetti e spiegate le modalità attraverso cui giovani e cittadini potranno avvicinarsi all’associazione e partecipare alle sue attività.

Da Palazzo Verbania al Lido: la giornata continua con musica e aggregazione

La presentazione istituzionale sarà soltanto la prima parte della giornata. Dalle 19.30 l’appuntamento si sposterà al Lido di Luino, grazie alla collaborazione avviata tra la struttura e la nuova associazione.

Il programma prevede una cena con quota fissa di 25 euro a persona, seguita da una serata musicale che metterà insieme generi e pubblici differenti. Sul palco saliranno Raggia Lyrics, con una proposta rap e trap, e i Wasted Ways, che porteranno invece sonorità rock. Una scelta che vuole rispecchiare lo stesso spirito con cui nasce NOVA: mettere in comunicazione interessi, esperienze e generazioni diverse. Pur guardando in modo particolare al mondo giovanile, infatti, l’iniziativa del 20 agosto non sarà riservata soltanto ai ragazzi. L’invito è rivolto anche a famiglie, adulti e, più in generale, a chiunque voglia conoscere la nuova associazione.

«Il 20 agosto sarà soltanto l’inizio»

Per i promotori, la giornata rappresenta soprattutto un punto di partenza. Dopo la presentazione pubblica arriverà infatti la fase in cui NOVA dovrà misurarsi con la capacità di trasformare gli obiettivi annunciati in risultati per Luino e l’Alto Verbano.

«Vogliamo che NOVA venga giudicata soprattutto per quello che riuscirà a fare – afferma Nicastri -. Il 20 agosto racconteremo le nostre idee, ma dal giorno successivo dovranno essere i progetti e i risultati a parlare per noi». La scelta di partire proprio da Luino non è casuale. L’associazione vede nel territorio un potenziale ancora da sviluppare, soprattutto attraverso un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni e la creazione di spazi nei quali possano assumersi responsabilità, proporre iniziative e contribuire in prima persona.

NOVA ha infine ringraziato il Comune di Luino per il patrocinio e il sostegno al progetto, oltre al Lido di Luino e a Giuliano Besana per la collaborazione nella realizzazione della prima serata pubblica dell’associazione.