A Lurate Caccivio a fuoco tre automezzi: cinque furgoni danneggiati

Incendio nel pomeriggio di giovedì a Lurate Caccivio, in via Cagnola, dove le fiamme hanno interessato alcuni automezzi. L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre squadre.

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Il rogo ha coinvolto inizialmente tre automezzi, ma il bilancio complessivo dei mezzi danneggiati è salito a cinque furgoni. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno interessato i veicoli provocando danni.

I pompieri hanno lavorato per circoscrivere l’incendio e impedire che potesse propagarsi ad altri mezzi o alle strutture presenti nelle vicinanze. L’intervento, inizialmente ancora in corso, si è concluso con lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area.

Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Non sono al momento segnalate persone ferite. Gli accertamenti dei Vigili del fuoco potranno contribuire a ricostruire la dinamica dell’incendio e a stabilire da dove siano partite le fiamme.