A Lurate Caccivio a fuoco tre automezzi: cinque furgoni danneggiati
Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di giovedì in via Cagnola. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco: l’incendio è stato domato
Incendio nel pomeriggio di giovedì a Lurate Caccivio, in via Cagnola, dove le fiamme hanno interessato alcuni automezzi. L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre squadre.
Il rogo ha coinvolto inizialmente tre automezzi, ma il bilancio complessivo dei mezzi danneggiati è salito a cinque furgoni. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno interessato i veicoli provocando danni.
I pompieri hanno lavorato per circoscrivere l’incendio e impedire che potesse propagarsi ad altri mezzi o alle strutture presenti nelle vicinanze. L’intervento, inizialmente ancora in corso, si è concluso con lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area.
Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Non sono al momento segnalate persone ferite. Gli accertamenti dei Vigili del fuoco potranno contribuire a ricostruire la dinamica dell’incendio e a stabilire da dove siano partite le fiamme.
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