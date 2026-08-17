A Maccagno torna la “Festa della Gabella” con cucina, musica e fuochi d’artificio

La tradizionale Festa della Gabella torna ad animare il lungolago di Maccagno con Pino e Veddasca da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2026, con tre giorni di cucina, musica dal vivo, mercatini e fuochi d’artificio.

L’appuntamento è in piazza Unità d’Italia, sulle rive del Lago Maggiore, per una delle feste estive più attese del paese. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Maccagno con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Cucina di lago e specialità del territorio

Per tutte e tre le serate sarà attivo lo stand gastronomico, con piatti di terra e di lago. Venerdì 21 agosto il menù proporrà fritto misto, risotto con la formagella del Luinese e costine.

Sabato 22 agosto spazio a maialino, malloreddus con salsiccia o verdure e risotto al pesce persico. Domenica 23 agosto la festa si chiuderà con polenta e spezzatino e polenta e zola.

Musica, mercatini e fuochi d’artificio

Non mancheranno i mercatini di artigianato e hobbisti sul lungolago, insieme alla musica dal vivo ogni sera. Venerdì si esibiranno Paolo & Simo e i Bambini Viziati, sabato Project 3 e Samuele Lama, mentre domenica sarà la volta di Ella.

Il momento più atteso sarà sabato 22 agosto, con il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra il Lago Maggiore.

Un weekend di festa sul Lago Maggiore

La Festa della Gabella conferma così la sua formula più apprezzata: cucina popolare, musica, tradizione e una cornice suggestiva affacciata sul lago. Un weekend pensato per residenti, turisti e visitatori che nel mese di agosto scelgono Maccagno per vivere l’estate tra sapori locali e intrattenimento.