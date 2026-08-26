Varese News

Tempo Libero

Malnate

A Malnate tutti “Insieme per lo sport” tra tornei, esibizioni e comunità

Sabato 12 settembre il parcheggio delle scuole medie ospiterà l’evento all’aperto promosso dal Comune con la partecipazione delle società sportive locali

insieme sport malnate
Sport

12 Settembre 2026

Malnate si prepara a vivere una giornata interamente dedicata all’attività motoria, alla musica e al buon cibo. Sabato 12 settembre, dalle ore 10:00 alle 19:00, il parcheggio di via Gasparotto ospiterà “Insieme per lo sport”, un grande evento all’aperto nato per unire la comunità attraverso il valore della condivisione e della vita attiva.

Attività e stand delle associazioni

Nel corso della giornata, i cittadini avranno la possibilità di conoscere da vicino le numerose realtà sportive presenti sul territorio. Le associazioni locali allestiranno i propri spazi informative per presentare i corsi e le discipline proposte in vista della nuova stagione.

Sport, inclusione e molto altro a Malnate: il presidente Longo racconta Insieme per lo sport

Tornei ed esibizioni sul campo

La manifestazione non sarà solo un momento di vetrina, ma una vera e propria festa attiva. Il programma della giornata prevende l’organizzazione di tornei, dimostrazioni pratiche ed esibizioni dal vivo che coinvolgeranno atleti di diverse età.

Area brace e stand gastronomico

Ad accompagnare lo sport ci sarà anche la buona cucina. Per tutta la durata dell’evento sarà in funzione l’area brace con uno stand gastronomico pensato per accogliere famiglie e visitatori durante le pause tra una disciplina e l’altra.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del bando di coprogettazione per l’anno 2026 del Comune di Malnate.

26 Agosto 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.