A Malnate tutti “Insieme per lo sport” tra tornei, esibizioni e comunità

Malnate si prepara a vivere una giornata interamente dedicata all’attività motoria, alla musica e al buon cibo. Sabato 12 settembre, dalle ore 10:00 alle 19:00, il parcheggio di via Gasparotto ospiterà “Insieme per lo sport”, un grande evento all’aperto nato per unire la comunità attraverso il valore della condivisione e della vita attiva.

Attività e stand delle associazioni

Nel corso della giornata, i cittadini avranno la possibilità di conoscere da vicino le numerose realtà sportive presenti sul territorio. Le associazioni locali allestiranno i propri spazi informative per presentare i corsi e le discipline proposte in vista della nuova stagione.

Tornei ed esibizioni sul campo

La manifestazione non sarà solo un momento di vetrina, ma una vera e propria festa attiva. Il programma della giornata prevende l’organizzazione di tornei, dimostrazioni pratiche ed esibizioni dal vivo che coinvolgeranno atleti di diverse età.

Area brace e stand gastronomico

Ad accompagnare lo sport ci sarà anche la buona cucina. Per tutta la durata dell’evento sarà in funzione l’area brace con uno stand gastronomico pensato per accogliere famiglie e visitatori durante le pause tra una disciplina e l’altra.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del bando di coprogettazione per l’anno 2026 del Comune di Malnate.