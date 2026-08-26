Malnate
A Malnate tutti “Insieme per lo sport” tra tornei, esibizioni e comunità
Sabato 12 settembre il parcheggio delle scuole medie ospiterà l’evento all’aperto promosso dal Comune con la partecipazione delle società sportive locali
Malnate si prepara a vivere una giornata interamente dedicata all’attività motoria, alla musica e al buon cibo. Sabato 12 settembre, dalle ore 10:00 alle 19:00, il parcheggio di via Gasparotto ospiterà “Insieme per lo sport”, un grande evento all’aperto nato per unire la comunità attraverso il valore della condivisione e della vita attiva.
Attività e stand delle associazioni
Nel corso della giornata, i cittadini avranno la possibilità di conoscere da vicino le numerose realtà sportive presenti sul territorio. Le associazioni locali allestiranno i propri spazi informative per presentare i corsi e le discipline proposte in vista della nuova stagione.
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Tornei ed esibizioni sul campo
La manifestazione non sarà solo un momento di vetrina, ma una vera e propria festa attiva. Il programma della giornata prevende l’organizzazione di tornei, dimostrazioni pratiche ed esibizioni dal vivo che coinvolgeranno atleti di diverse età.
Area brace e stand gastronomico
Ad accompagnare lo sport ci sarà anche la buona cucina. Per tutta la durata dell’evento sarà in funzione l’area brace con uno stand gastronomico pensato per accogliere famiglie e visitatori durante le pause tra una disciplina e l’altra.
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del bando di coprogettazione per l’anno 2026 del Comune di Malnate.