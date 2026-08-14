A Milano quasi un neonato su cinque ha il cognome di entrambe i genitori, Matilde e Tommaso i nomi più scelti
Nel 2025 le nascite registrate a Milano sono state 8.971, con una lieve prevalenza di maschi (50,79%). Nei primi sei mesi del 2026 le nuove nate e i nuovi nati sono stati 4.324, di cui il 51,23% maschi
A Milano quasi un neonato su cinque ha il doppio cognome. Nel 2025 il 18% delle bambine e dei bambini nati in città ha ricevuto il cognome di entrambi i genitori, una quota nettamente superiore alla media nazionale del 6,7% rilevata da Istat per il 2024 e anche al dato del Nord Italia (8,6%). Nello stesso anno, il 16% dei nuovi nati risulta avere il solo cognome materno.
Nel 2025 le nascite registrate a Milano sono state 8.971, con una lieve prevalenza di maschi (50,79%). Nei primi sei mesi del 2026 le nuove nate e i nuovi nati sono stati 4.324, di cui il 51,23% maschi.
Sul fronte dei nomi, il primo semestre del 2026 segna un cambio al vertice della classifica maschile: Tommaso è il nome più scelto dalle famiglie milanesi, davanti a Edoardo e Leonardo. Il dato segna un cambiamento rispetto agli ultimi anni: dal 2022 il primo posto era stato occupato da Leonardo (2022) e da Edoardo (2023, 2024 e 2025, con Leonardo a pari merito nel 2025).
Tra le bambine torna invece al primo posto Matilde, già in testa nel 2024 e seconda nel 2025, seguita da Ginevra; mentre Bianca e Vittoria condividono la terza posizione. Dopo essere stata il nome più scelto nel 2025 e in cima alla classifica negli ultimi anni, Sofia scende al sesto posto nel primo semestre del 2026.
Nel complesso, quindi, la classifica dei nomi conferma una forte continuità nelle preferenze delle famiglie milanesi: gran parte dei nomi presenti nei primi dieci compare stabilmente da diversi anni, con cambiamenti che riguardano soprattutto l’ordine più che l’ingresso di nuove tendenze.
Il Municipio 8 si conferma quello con il maggior numero di nascite nel 2025 (1.399), seguito dal Municipio 9 (1.184) e dal Municipio 7 (1.143).
Tra i quartieri, il NIL Buenos Aires–Porta Venezia registra il maggior numero di nuovi nati (377), seguito da Bande Nere (288) e Villapizzone (277).
I dati riflettono la distribuzione della popolazione residente. Il Municipio 8 è il più popoloso della città (196.996 residenti), seguito dal Municipio 9 (187.303) e dal Municipio 7 (173.841).
La quota di residenti tra 0 e 24 anni è più elevata nel Municipio 1 (21,8%), seguito dai Municipi 7 (21,4%) e 8 (21,3%).
I quartieri con l’età media più bassa sono Monluè–Ponte Lambro e Maggiore–Musocco–Certosa, con circa 40 anni, mentre la media cittadina è di 46,2 anni. Tra i NIL più giovani figurano inoltre Santa Giulia, Tre Torri, Figino, Bicocca, Dergano, Comasina e Adriano.
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