A Oggiona con Santo Stefano la camminata alpina “Alpino Ivan Tessari”
Domenica 23 un appuntamento per stare insieme, ma anche per fare del bene: ecco come funziona
Domenica 23 agosto 2026 torna a Oggiona con Santo Stefano la camminata alpina “Alpino Ivan Tessari alla memoria”, organizzata dal Gruppo Alpini di Oggiona con Santo Stefano – Sezione di Varese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in ricordo di una “penna nera” scomparsa prematuramente.
La manifestazione propone una camminata non competitiva nei boschi su un percorso di circa 5 chilometri. Il ritrovo e la partenza sono fissati alle 9.30 al Rifugio Carabelli, vicino al municipio, in via Bonacalza 146.
La quota di iscrizione è di 5 euro, mentre la partecipazione è gratuita per i ragazzi e le ragazze under 18.
Al termine della camminata è previsto un ristoro alpino per tutti i partecipanti.
L’iniziativa avrà anche una finalità solidale: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla Polha Varese, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili nata nel 1982 con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport e altre attività.
Per informazioni è possibile contattare il numero 349 5725431.
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