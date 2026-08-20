A Palazzo Broletto apre il nuovo presidio della Polizia Locale di Gallarate

Da giovedì 20 agosto la Polizia Locale di Gallarate avrà un nuovo punto di riferimento nel cuore della città. A Palazzo Broletto entrerà infatti in funzione il presidio annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, una presenza stabile destinata ad affiancare la nuova sede del comando di via Aleardi e a offrire un servizio più vicino ai cittadini e alle attività del centro.

L’apertura arriva al termine del percorso amministrativo e organizzativo necessario e dopo l’acquisizione dei nulla osta richiesti. Nella fase iniziale il nuovo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e consentirà di presentare segnalazioni, chiedere informazioni e ottenere il rilascio di permessi temporanei per la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Gli altri giorni della settimana il servizio di front office continuerà a essere garantito nella sede principale di via Aleardi 70, aperta il lunedì dalle 9 alle 12.30, il mercoledì dalle 14 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. Con il nuovo presidio in centro, la Polizia Locale assicurerà dunque un’apertura al pubblico distribuita su cinque giorni alla settimana.

L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Germano Dall’Igna rivendica il risultato come uno degli impegni assunti dall’amministrazione sul fronte della presenza della Polizia Locale nel centro cittadino.

«Non abbiamo mai pensato al Broletto come a una semplice stanza con una divisa dentro, ma come a un ulteriore punto di presenza della Polizia Locale nel centro cittadino, più vicino alle persone, alle attività commerciali e a chi quotidianamente vive e frequenta questa parte della città. Abbiamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto».

Secondo l’assessore, il nuovo presidio rappresenta un tassello della riorganizzazione che ha interessato il corpo negli ultimi mesi. La scelta è stata quella di concentrare gli uffici operativi nella nuova sede di via Aleardi senza però rinunciare a una presenza riconoscibile nel centro della città, mantenendo un punto di contatto diretto con residenti, commercianti e utenti.

L’avvio del servizio sarà accompagnato da una fase di osservazione. Nelle prime settimane l’amministrazione monitorerà accessi, richieste e tipologia delle segnalazioni per comprendere quale sia la domanda effettiva e valutare eventuali adeguamenti futuri degli orari di apertura, delle giornate di presenza e dei servizi offerti.

«Vogliamo partire con concretezza e con realismo, senza fare promesse che oggi non siamo in grado di mantenere. Partiamo con un servizio commisurato alle risorse disponibili e alle condizioni del periodo estivo, lo osserviamo, ascoltiamo i cittadini e, sulla base delle esigenze reali, lo faremo crescere. È questo il modo serio di amministrare».

Il presidio di Palazzo Broletto viene quindi presentato come un punto di partenza più che come un assetto definitivo. L’intenzione dall’amministrazione è infatti trasformarlo progressivamente in un riferimento stabile per i cittadini, mantenendo allo stesso tempo l’attività delle pattuglie e dei servizi esterni sul territorio: «Per noi la sicurezza si costruisce anche attraverso la presenza, l’ascolto e la capacità di essere vicini alle persone. Da domani non apriamo semplicemente un nuovo spazio: diamo attuazione a una scelta politica e amministrativa nella quale abbiamo creduto e che avevamo annunciato ai cittadini. Ora inizia la parte più importante: farlo funzionare bene, ascoltare e, se necessario, migliorarlo».