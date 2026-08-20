A Palazzo Broletto apre il nuovo presidio della Polizia Locale di Gallarate
Da giovedì 20 agosto entra in funzione il nuovo sportello della Polizia Locale nel centro cittadino. Sarà aperto due giorni alla settimana per segnalazioni, informazioni e rilascio di permessi temporanei per la ZTL
Da giovedì 20 agosto la Polizia Locale di Gallarate avrà un nuovo punto di riferimento nel cuore della città. A Palazzo Broletto entrerà infatti in funzione il presidio annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, una presenza stabile destinata ad affiancare la nuova sede del comando di via Aleardi e a offrire un servizio più vicino ai cittadini e alle attività del centro.
L’apertura arriva al termine del percorso amministrativo e organizzativo necessario e dopo l’acquisizione dei nulla osta richiesti. Nella fase iniziale il nuovo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e consentirà di presentare segnalazioni, chiedere informazioni e ottenere il rilascio di permessi temporanei per la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Gli altri giorni della settimana il servizio di front office continuerà a essere garantito nella sede principale di via Aleardi 70, aperta il lunedì dalle 9 alle 12.30, il mercoledì dalle 14 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. Con il nuovo presidio in centro, la Polizia Locale assicurerà dunque un’apertura al pubblico distribuita su cinque giorni alla settimana.
L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Germano Dall’Igna rivendica il risultato come uno degli impegni assunti dall’amministrazione sul fronte della presenza della Polizia Locale nel centro cittadino.
«Non abbiamo mai pensato al Broletto come a una semplice stanza con una divisa dentro, ma come a un ulteriore punto di presenza della Polizia Locale nel centro cittadino, più vicino alle persone, alle attività commerciali e a chi quotidianamente vive e frequenta questa parte della città. Abbiamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto».
Secondo l’assessore, il nuovo presidio rappresenta un tassello della riorganizzazione che ha interessato il corpo negli ultimi mesi. La scelta è stata quella di concentrare gli uffici operativi nella nuova sede di via Aleardi senza però rinunciare a una presenza riconoscibile nel centro della città, mantenendo un punto di contatto diretto con residenti, commercianti e utenti.
L’avvio del servizio sarà accompagnato da una fase di osservazione. Nelle prime settimane l’amministrazione monitorerà accessi, richieste e tipologia delle segnalazioni per comprendere quale sia la domanda effettiva e valutare eventuali adeguamenti futuri degli orari di apertura, delle giornate di presenza e dei servizi offerti.
«Vogliamo partire con concretezza e con realismo, senza fare promesse che oggi non siamo in grado di mantenere. Partiamo con un servizio commisurato alle risorse disponibili e alle condizioni del periodo estivo, lo osserviamo, ascoltiamo i cittadini e, sulla base delle esigenze reali, lo faremo crescere. È questo il modo serio di amministrare».
Il presidio di Palazzo Broletto viene quindi presentato come un punto di partenza più che come un assetto definitivo. L’intenzione dall’amministrazione è infatti trasformarlo progressivamente in un riferimento stabile per i cittadini, mantenendo allo stesso tempo l’attività delle pattuglie e dei servizi esterni sul territorio: «Per noi la sicurezza si costruisce anche attraverso la presenza, l’ascolto e la capacità di essere vicini alle persone. Da domani non apriamo semplicemente un nuovo spazio: diamo attuazione a una scelta politica e amministrativa nella quale abbiamo creduto e che avevamo annunciato ai cittadini. Ora inizia la parte più importante: farlo funzionare bene, ascoltare e, se necessario, migliorarlo».
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