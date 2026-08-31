A Porto Ceresio si cammina con le cuffie a ritmo di musica per sostenere l’Ambulanza Veterinaria

Una camminata di cinque chilometri sul lungolago ceresino tra musica e solidarietà per sostenere il servizio di soccorso e trasporto per gli animali

Una camminata sul lungolago a ritmo di musica, ascoltata direttamente in cuffia, per fare movimento all’aria aperta e allo stesso tempo sostenere una causa benefica. Domenica 6 settembre Porto Ceresio ospita l’iniziativa “Walk & Fun”, un evento aperto a tutti che permetterà di raccogliere fondi da destinare alle attività di primo soccorso e trasporto degli animali sul territorio.

Un percorso di 5 chilometri sul lungolago

L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 presso “Metamorfosi”, in via Gattoni 12 a Porto Ceresio. Da questo punto di partenza prenderà il via un tragitto di circa 5 chilometri che si snoderà lungo il passeggio sul lago. L’iniziativa non si propone come una semplice passeggiata, ma come un momento di aggregazione e attività fisica in cui si cammina e si canta insieme guidati dalla musica nelle cuffie.

All’evento potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe. I proprietari avranno la possibilità di percorrere l’itinerario insieme ai propri cani, nel rispetto della sicurezza degli altri presenti e della tutela degli animali stessi.

Il sostegno ad AVI Ambulanze Veterinarie Italia

La quota di adesione è di 10 euro. L’incasso dell’evento, una volta coperte le spese organizzative, verrà devoluto ad AVI Ambulanze Veterinarie Italia O.d.V. – Sezione di Varese. La realtà associativa sarà presente alla manifestazione con un proprio punto informativo per illustrare il lavoro svolto sul territorio.

L’Ambulanza Veterinaria di Varese, afferente alla Federazione Ambulanze Veterinarie Italia, opera da sei anni garantendo il primo soccorso e il trasporto di animali domestici di proprietà verso i centri veterinari, garantendo anche il servizio di assistenza sulle tratte autostradali. L’attività registra una media di circa 300 interventi all’anno, per i quali viene richiesto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute.

Benessere e solidarietà sul territorio

L’associazione ricreativa “Walk & Fun” promuove eventi di fitness ed escursioni a scopo benefico, affiancando varie realtà locali per la raccolta fondi e la realizzazione di progetti sociali. La tappa di Porto Ceresio unisce la dimensione del benessere personale al sostegno concreto di un servizio attivo nella salvaguardia degli animali.

Per partecipare all’iniziativa è possibile richiedere informazioni e prenotare contattando il numero telefonico 347 1165020, raggiungibile anche tramite messaggio WhatsApp.