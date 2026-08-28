A San Giovanni di Casciago l’arte contemporanea incontra luce, materia e memoria
Fosca Piccinelli, Giorgia Poletti e Andrea Crespi portano fotografia, incisione e tornitura nell’antica chiesa di Casciago, dove dal 6 settembre al 4 ottobre le opere entreranno in dialogo con luce, superfici e memoria dell’edificio
Tre linguaggi diversi, fotografia, incisione e tornitura, riuniti nello stesso spazio per misurarsi con la luce, la materia e la memoria di un luogo antico. Domenica 6 settembre alle 11 nell’ex Chiesa di San Giovanni a Casciago inaugura l’ottava mostra del progetto culturale ideato da Riccardo Blumer, con le opere di Fosca Piccinelli, Giorgia Poletti e Andrea Crespi.
L’esposizione resterà aperta fino al 4 ottobre 2026 e mette in relazione tre ricerche autonome: Coraggio e Rinuncia di Fosca Piccinelli, sviluppata attraverso la fotografia; Memoria e Segno di Giorgia Poletti, affidata all’incisione; Metamorfosi e Tensioni di Andrea Crespi, costruita attraverso la tornitura.
Tre linguaggi diversi nello spazio di San Giovanni
Fotografia, incisione e tornitura appartengono a pratiche apparentemente lontane. La prima lavora con la luce e il tempo, la seconda con il gesto e la traccia, la terza con il movimento e la materia. A unirle non è un titolo collettivo, ma il confronto con l’ex Chiesa di San Giovanni. Le tre navate, la luce naturale, le superfici segnate dal tempo e la memoria dell’antica funzione dell’edificio diventano parte integrante dell’esposizione. È proprio questo uno dei principi che accompagna fin dall’inizio il progetto culturale: «La chiesa non è soltanto il luogo nel quale una mostra viene collocata, ma una presenza con la quale ogni mostra è chiamata a confrontarsi».
Fotografia, incisione e tornitura
Nel lavoro di Fosca Piccinelli, la fotografia diventa uno strumento per interrogare ciò che viene mostrato e ciò che invece rimane nascosto. Coraggio e Rinuncia si muove tra la scelta di esporsi e quella di arretrare, isolando immagini, presenze e istanti destinati a continuare nello sguardo di chi osserva. A San Giovanni le fotografie entrano inoltre in rapporto diretto con la luce naturale e con le superfici dell’edificio.
Giorgia Poletti, con Memoria e Segno, concentra invece la propria ricerca sull’incisione e sul rapporto fisico tra gesto, strumento e materia. Il segno diventa allo stesso tempo traccia visibile e memoria dell’azione che lo ha generato. Sovrapposizioni, pressioni e variazioni trovano un naturale punto di contatto con un edificio anch’esso costruito attraverso stratificazioni e segni lasciati dal tempo.
La materia è al centro anche di Metamorfosi e Tensioni di Andrea Crespi. Attraverso la tornitura, l’artista esplora l’equilibrio tra il controllo esercitato dalla tecnica e l’imprevedibilità del materiale. La forma nasce dal movimento dell’utensile, ma anche dalle resistenze, dalle variazioni e dalle caratteristiche proprie della materia, che nella trasformazione conserva comunque parte della propria identità.
Un progetto nato nel 2019
La mostra è l’ottavo appuntamento del progetto culturale avviato da Riccardo Blumer nel 2019, con il patrocinio del Comune di Casciago e, per le prime iniziative, con il sostegno della fondazione californiana MADWORKSHOP – Martin Architecture and Design Workshop. Le prime esperienze erano nate dal lavoro di ricerca e didattica svolto da Blumer all’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana a Mendrisio, portando fuori dall’ambito accademico sperimentazioni dedicate al rapporto tra corpo, movimento, aria, luce, materia, tecnologia e architettura.
Negli anni San Giovanni si è progressivamente aperta anche ad artisti e autori esterni, accogliendo scultura, fotografia, pittura e installazioni. Con l’esposizione del 2026 entrano nel programma anche incisione e tornitura, senza perdere il filo che lega tutte le iniziative: il rapporto tra le opere e lo spazio che le ospita.
La storia dell’ex Chiesa di San Giovanni
San Giovanni è un edificio di origine romanica, trasformato più volte nel corso della sua lunga storia. Sconsacrato nel Novecento e oggi di proprietà del Comune di Casciago, conserva ancora le tracce delle diverse epoche attraversate. Sono proprio queste stratificazioni a renderlo uno spazio particolare per l’arte contemporanea: non un contenitore neutro, ma un’architettura capace di entrare ogni volta in dialogo con opere, materiali e linguaggi differenti.
La mostra sarà inaugurata domenica 6 settembre alle 11 e resterà visitabile fino a domenica 4 ottobre. L’ex Chiesa di San Giovanni sarà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 17, con ingresso libero. Sarà inoltre possibile organizzare visite su appuntamento contattando direttamente gli artisti.
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