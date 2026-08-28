A settembre ripartono gli sportelli di Materia. E c’è una novità per chi deve cambiare auto

Con settembre riprendono a Materia gli sportelli gratuiti dedicati a previdenza, lavoro e cammini. Tre servizi già avviati nei mesi scorsi, ai quali si aggiunge ora una novità pensata per chi si trova davanti a una scelta non sempre semplice: cambiare automobile.

Si riparte lunedì 7 settembre con il Patronato ACLI, aperto dalle 9.30 alle 11.30. Lo sportello è rivolto a chi ha bisogno di informazioni e supporto per pratiche previdenziali, assistenziali e sociali: dalle pensioni alla posizione contributiva Inps, dall’invalidità civile alla disoccupazione, fino a maternità, permessi Legge 104 e altre tutele per lavoratori e famiglie.

Sempre lunedì 7 settembre, dalle 15 alle 18, torna lo sportello cammini, realizzato in collaborazione con Spiritual Tour. È uno spazio pensato per chi sta progettando un viaggio a piedi, vuole avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza o cerca semplicemente qualche indicazione utile per organizzarsi. Qui è possibile chiedere consigli su itinerari, preparazione e aspetti pratici legati ai cammini e al turismo lento.

Riprende a settembre anche lo sportello dedicato al lavoro con Openjobmetis, in programma ogni giovedì dalle 14.30 alle 18. Un’occasione per chi è alla ricerca di un’occupazione o vuole conoscere le opportunità professionali presenti sul territorio: sarà possibile consegnare il proprio curriculum, informarsi sulle offerte disponibili e chiedere consigli direttamente agli operatori dell’agenzia.

A questi tre appuntamenti si aggiunge da settembre una novità: lo sportello auto, realizzato in collaborazione con Ecoverso e in programma il secondo martedì di ogni mese, dalle 19 alle 20.

L’idea nasce da una domanda molto concreta: come orientarsi oggi nella scelta di un’auto nuova? Accanto ai tradizionali modelli diesel e benzina, il mercato propone infatti sempre più alternative ibride, plug-in ed elettriche. A questo si aggiungono altri dubbi: meglio un’auto nuova o usata? Grande o piccola? Quale tecnologia è più adatta alle proprie abitudini e alle percorrenze quotidiane?

Lo sportello nasce proprio per offrire un confronto indipendente, che parta dalle esigenze di chi deve acquistare un’auto e non da un particolare marchio o modello. A disposizione dei partecipanti ci sarà gratuitamente Luca Dal Sillaro, cofondatore di Ecoverso, associazione che dal 2013 promuove la mobilità sostenibile attraverso gruppi d’acquisto per auto ibride ed elettriche, gare di consumo e attività di formazione.

Per maggiori info: materia@varesenews.it