A Turate l’imbiancatura della scuola diventa un progetto di giustizia riparativa
L’intervento di manutenzione ha migliorato alcuni ambienti scolastici, ma soprattutto ha dato forma concreta a un progetto di giustizia riparativa promosso sul territorio
A Turate i lavori di imbiancatura realizzati in questi giorni nella scuola primaria hanno avuto anche un significato che va oltre la semplice manutenzione dell’edificio. L’intervento, infatti, è stato svolto nell’ambito di un progetto di giustizia riparativa, trasformando un percorso di responsabilizzazione personale in un’attività concreta a beneficio della comunità.
Un intervento utile alla scuola e alla comunità
I lavori hanno interessato un’ala della scuola primaria, in particolare i corridoi e gli interspazi che conducono all’area mensa. Si tratta di zone considerate prioritarie nell’ambito degli interventi di cura e manutenzione dell’edificio.
L’imbiancatura ha permesso di rendere gli ambienti più ordinati, luminosi e accoglienti, con un beneficio diretto per gli alunni e per tutto il personale scolastico che ogni giorno vive questi spazi.
Il valore della giustizia riparativa
L’aspetto più significativo dell’intervento riguarda però il percorso nel quale è stato inserito. I lavori sono stati infatti realizzati nell’ambito di un progetto di giustizia riparativa, un approccio che punta a trasformare un percorso di responsabilizzazione individuale in un’occasione concreta di restituzione alla collettività.
In questo caso, il risultato è visibile negli spazi della scuola: un’attività utile che lascia un segno positivo in un luogo frequentato ogni giorno da bambini, insegnanti e famiglie.
Dal percorso individuale a un beneficio per tutti
Il Comune di Turate ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando come l’intervento abbia assunto un valore ulteriore rispetto alla semplice manutenzione.
Un percorso personale è diventato così un contributo tangibile per la comunità, mettendo insieme responsabilità, cura dei beni comuni e attenzione agli spazi pubblici.
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