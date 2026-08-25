A Turate l’imbiancatura della scuola diventa un progetto di giustizia riparativa

A Turate i lavori di imbiancatura realizzati in questi giorni nella scuola primaria hanno avuto anche un significato che va oltre la semplice manutenzione dell’edificio. L’intervento, infatti, è stato svolto nell’ambito di un progetto di giustizia riparativa, trasformando un percorso di responsabilizzazione personale in un’attività concreta a beneficio della comunità.

Un intervento utile alla scuola e alla comunità

I lavori hanno interessato un’ala della scuola primaria, in particolare i corridoi e gli interspazi che conducono all’area mensa. Si tratta di zone considerate prioritarie nell’ambito degli interventi di cura e manutenzione dell’edificio.

L’imbiancatura ha permesso di rendere gli ambienti più ordinati, luminosi e accoglienti, con un beneficio diretto per gli alunni e per tutto il personale scolastico che ogni giorno vive questi spazi.

Il valore della giustizia riparativa

L’aspetto più significativo dell’intervento riguarda però il percorso nel quale è stato inserito. I lavori sono stati infatti realizzati nell’ambito di un progetto di giustizia riparativa, un approccio che punta a trasformare un percorso di responsabilizzazione individuale in un’occasione concreta di restituzione alla collettività.

In questo caso, il risultato è visibile negli spazi della scuola: un’attività utile che lascia un segno positivo in un luogo frequentato ogni giorno da bambini, insegnanti e famiglie.

Dal percorso individuale a un beneficio per tutti

Il Comune di Turate ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando come l’intervento abbia assunto un valore ulteriore rispetto alla semplice manutenzione.

Un percorso personale è diventato così un contributo tangibile per la comunità, mettendo insieme responsabilità, cura dei beni comuni e attenzione agli spazi pubblici.