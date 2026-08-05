A Varese e provincia le Sere FAI d’Estate aprono ville e monasteri dopo il tramonto

Proseguono fino a metà settembre le Sere FAI d’Estate 2026, il calendario di aperture straordinarie che coinvolge anche quattro luoghi simbolo del patrimonio culturale di Varese e provincia. A Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo, Monastero di Torba e Casa Macchi sono in programma concerti, aperitivi, visite guidate, attività per bambini, cene sotto le stelle e osservazioni astronomiche.

L’iniziativa nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS coinvolge trenta Beni in quindici regioni, con oltre 350 esperienze dedicate alla cultura, all’arte, alla storia, alla natura e all’enogastronomia.

Nel Varesotto il programma accompagna il pubblico tra i giardini di Villa Panza, le atmosfere medievali del Monastero di Torba, il parco storico di Villa Della Porta Bozzolo e il cortile di Casa Macchi.

Villa Panza apre di sera tra arte, natura e laboratori

A Villa e Collezione Panza, a Varese, l’iniziativa “Sotto un cielo d’estate” propone aperture serali ogni martedì fino all’8 settembre.

Il pubblico può partecipare a passeggiate nel parco, visite dedicate al giardino, laboratori floreali e cromatici, attività per bambini e incontri con esperti del verde. Durante le serate è possibile visitare anche la collezione permanente e la mostra temporanea “Josef Albers. Meditations”, che raccoglie ventinove opere dell’artista tedesco.

Prima o dopo la visita, il giardino ospita aperitivi curati dal Ristorante Luce, accompagnati da una presenza musicale diffusa.

L’11 agosto è in programma “Geometrie nascoste”, una caccia al tesoro per bambini tra forme, indizi e opere d’arte ambientale.

Il 18 agosto e il primo settembre si terrà invece “Osservare, raccogliere, comporre”, un percorso nel parco insieme ai giardinieri di Villa Panza, seguito dalla realizzazione di una composizione floreale.

Il 25 agosto torna Panza Kids con “Il segreto dei colori”, laboratorio ispirato alla ricerca cromatica di Josef Albers.

L’8 settembre il naturalista e giardiniere Pietro Bruni, fondatore di Yougardener, guiderà una passeggiata nel parco e presenterà il libro “Il tempo del giardino”.

Ars Sonora anima Villa Panza dall’alba al tramonto

Il calendario di Villa Panza prosegue il 19 settembre con Ars Sonora, rassegna musicale dedicata al dialogo tra arte contemporanea e pratica sonora.

L’evento si svolgerà dalle 7 alle 22.30 e coinvolgerà sia gli spazi interni sia il parco. La giornata si aprirà nella Corte d’onore con un concerto di violoncelli guidato da Giorgio Casati.

Seguiranno una sonorizzazione ambientale dal vivo, laboratori per bambini, visite guidate e dj set. La chiusura sarà affidata al concerto al tramonto di Lino Capra Vaccina.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Varese. Villa Panza è un museo riconosciuto da Regione Lombardia.

A Casalzuigno osservazioni astronomiche e picnic al tramonto

A Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno, torna “Astronomi per una notte”, l’appuntamento dedicato all’osservazione guidata del cielo.

Le serate sono in programma l’8 e il 9 agosto e il 5 settembre, con la partecipazione degli esperti dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli.

Dal parco della villa sarà possibile osservare la Luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo.

Il 29 agosto è invece in programma il Picnic al tramonto, con apertura prolungata della villa e del giardino all’italiana. Il cestino sarà preparato dallo chef Marco Dossi con il catering Love in the Kitchen.

Le iniziative si svolgono con il patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è un museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Al Monastero di Torba cene sotto le stelle e racconti medievali

Il Monastero di Torba, a Gornate Olona, propone un programma che intreccia storia, archeologia, musica e osservazione del cielo.

Il 22 agosto è in programma le visite al tramonto “Tra storia e leggenda”, un percorso serale che mette in relazione ricerca scientifica, tradizioni popolari, folklore e racconti legati al primo Bene acquisito dal FAI.

Dall’8 al 10 agosto torna la Cena sotto le stelle di San Lorenzo. Nel corso delle serate sarà possibile visitare il monastero al tramonto, cenare nella corte e osservare liberamente il cielo dal prato ai piedi della torre.

Il 29 agosto si terrà la visita “Storie a colori del Medioevo”, dedicata al significato simbolico dei colori nelle pitture del monastero, dal blu al rosso, dal bianco al nero e all’oro.

La Torre di Torba, insieme al Castrum di Castelseprio e alla chiesa di Santa Maria foris portas, fa parte del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere”.

A Torba il concerto dedicato a Johann Sebastian Bach

Sempre il 29 agosto, alle 21, l’antica chiesa del Monastero di Torba ospita il concerto “L’Anima e il Virtuosismo: un viaggio nel genio di J. S. Bach”.

L’appuntamento rientra nel Festival Musica Sibrii e vedrà protagonisti I Solisti Ambrosiani.

Il programma propone un viaggio nella produzione barocca di Johann Sebastian Bach, alternando pagine vocali e brani strumentali, in un dialogo tra dimensione sacra e profana.

A Casa Macchi aperitivi tra swing, grammofoni e tradizione popolare

A Casa Macchi, a Morazzone, le Sere FAI d’Estate portano nel cortile musica dal vivo, racconti e atmosfere d’altri tempi.

Il 7 agosto è in programma “Aperitivo in Vintage”, con brani dall’inizio del Novecento agli anni Sessanta riprodotti attraverso grammofoni d’epoca. Alla serata parteciperà Mario Chiodetti.

Il 28 agosto sarà la volta di “Aperitivo in Swing”, con l’ALEA Quartet, formazione composta da voce, pianoforte, contrabbasso e batteria.

Il 5 settembre Casa Macchi ospiterà “Le Storie della Tradizione”, un incontro tra musica, dialetto e racconti della cultura popolare varesotta e lombarda, con la voce narrante di Betty Colombo.

Gli aperitivi saranno curati dalla Locanda PaneVino di Morazzone. Le iniziative si svolgono con il patrocinio del Comune di Morazzone. Casa Macchi è un museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Il calendario nazionale delle Sere FAI d’Estate

Le Sere FAI d’Estate propongono per tre mesi eventi serali in tutta Italia, tra visite a lume di candela, picnic, concerti, spettacoli teatrali, yoga, trekking al tramonto, cinema all’aperto e attività per famiglie.

Rai è Main Media Partner dell’iniziativa. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è sostenuto da Ferrarelle, Nims, Pirelli, PiùMe e Mitsubishi Electric.

Coop Lombardia sostiene gli eventi nei Beni FAI lombardi, mentre il Consorzio Vini DOC delle Venezie è sponsor delle Sere FAI d’Estate.

Per conoscere orari, costi, disponibilità e modalità di prenotazione è possibile consultare il sito ufficiale del FAI.