A Varese il sì di Giovanna Epis e Alessandro Pennati: matrimonio in Comune 20 anni esatti dopo il fidanzamento
Fiori d'arancio Palazzo Estense. La cerimonia è stata celebrata dal sindaco varesino Davide Galimberti
Giornata di festa a Varese per il matrimonio tra Giovanna Epis e Alessandro Pennati. La coppia si è unita in matrimonio con una cerimonia civile celebrata a Palazzo Estense dal sindaco di Varese, Davide Galimberti.
Per i due neosposi, 45 anni lui, 43 lei, il sì rappresenta il coronamento di una storia d’amore durata esattamente vent’anni. La data del matrimonio è stata infatti scelta per coincidere con l’anniversario del loro fidanzamento, iniziato il 29 agosto 2006.
Pennati è consigliere comunale a Comerio — suo comune d’origine — nonché portavoce provinciale di Europa Verde e figura politica del centrosinistra varesino, hanno festeggiato l’evento circondati da familiari e amici.
A Giovanna e Alessandro vanno i più sinceri auguri da parte di tutta la redazione di VareseNews.
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