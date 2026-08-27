A Varese la bretella verso largo Flaiano riaprirà in entrambe le direzioni a metà settembre

La bretella autostradale tra Gazzada e Varese dovrebbe tornare percorribile in entrambe le direzioni a metà settembre, anche se il cantiere Anas non sarà ancora concluso. L’obiettivo è evitare che la ripresa delle scuole e delle attività cittadine coincida con nuovi pesanti rallentamenti agli ingressi di Varese.

Dalla fine di giugno la corsia del raccordo in direzione di largo Flaiano è chiusa per consentire i lavori, mentre resta aperta quella in uscita dalla città. Chi arriva dall’A8 è quindi costretto a utilizzare lo svincolo di viale Europa, con conseguente aumento del traffico soprattutto lungo via Gasparotto e verso viale Borri.

L’intervento riguarda la posa di nuove barriere antirumore e di strutture pensate per migliorare anche la sicurezza stradale. Secondo i dati pubblicati da Anas, i lavori sarebbero arrivati a circa un terzo dell’avanzamento complessivo e la conclusione dell’opera è indicata per marzo 2027.

La chiusura attuale ha già provocato code e rallentamenti nelle settimane tra fine giugno e luglio. Una situazione che potrebbe diventare più difficile con la ripresa a pieno regime del traffico cittadino, con la ripresa delle scuole.

Per questo, nel confronto in Prefettura, anche su richiesta del Comune di Varese, è stata prevista l’interruzione temporanea dei lavori a metà settembre, così da consentire la riapertura del raccordo in entrambi i sensi di marcia.

Il cantiere potrà poi proseguire nelle successive finestre compatibili con la viabilità, compresi i periodi festivi, mentre la bretella tornerà pienamente percorribile nel momento più delicato per il traffico cittadino