A Varese una notte per Varenne. Il galoppo celebra il Capitano
La settima riunione di galoppo del 17 agosto tra sfide in pista e grandi emozioni. Sul maxi schermo il tributo al leggendario Capitano, il mito rivive nella notte di corse al Varese Park Racecourse. Dario Di Tocco si aggiudica quattro gare su sei
Una notte di galoppo, competizioni e memoria, nel segno di Varenne, il re dei trottatori. La riunione del 17 agosto al Varese Park Racecourse ha regalato agli appassionati una serata intensa, con sei corse e un momento particolarmente emozionante dedicato al leggendario campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ippica.
Il tributo a Varenne è arrivato sul maxi schermo, con un video commemorativo che ne ha ripercorso la straordinaria carriera, le vittorie e il rapporto costruito negli anni con il pubblico. Un omaggio capace di riportare alla memoria le imprese di un cavallo diventato un simbolo ben oltre i confini delle piste. (foto sopra: il fantino Dario Di Tocco grande protagonista della serata con quattro vittorie su sei corse)
LA SERATA DI DARIO DI TOCCO
La settima giornata di corse si era aperta con il Premio Lino Oldrini, riservato ai purosangue di due anni. Sui 1.500 metri si è imposto White Fir, montato da Dario Di Tocco, davanti a Pogboom e Punta Cana. A seguire il Premio Walid, sui 1.950 metri, conquistato da Pizzed con S. Valenzasca, che ha preceduto Curandero e Crackfire. Nel Premio Gianclemente Terzaghi, dotato di un montepremi da 11mila euro, successo di Song for Europe con Di Tocco davanti a Brown Lady e Padre Daniele. Ancora Di Tocco protagonista nel Premio Alex Piombo, dove ha condotto Miss Coole alla vittoria sui 1.600 metri, precedendo Warrior Queen e Modifying. Il montepremi più ricco della serata, 13.200 euro, è stato quello del Premio Viviorga. Sui 2.150 metri Tuaregh Runner, montato da Dario Vargiu, ha avuto la meglio su Blue Raincoat e Vitale Spirito. A chiudere il programma il Premio Luciano Arcari, ancora sui 2.150 metri. Game of Chess, con Di Tocco, ha conquistato il successo al termine di una sfida combattuta, davanti a Lucky Love e Treasured Soul.
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