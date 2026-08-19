A Varese una notte per Varenne. Il galoppo celebra il Capitano

Una notte di galoppo, competizioni e memoria, nel segno di Varenne, il re dei trottatori. La riunione del 17 agosto al Varese Park Racecourse ha regalato agli appassionati una serata intensa, con sei corse e un momento particolarmente emozionante dedicato al leggendario campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ippica.

Il tributo a Varenne è arrivato sul maxi schermo, con un video commemorativo che ne ha ripercorso la straordinaria carriera, le vittorie e il rapporto costruito negli anni con il pubblico. Un omaggio capace di riportare alla memoria le imprese di un cavallo diventato un simbolo ben oltre i confini delle piste. (foto sopra: il fantino Dario Di Tocco grande protagonista della serata con quattro vittorie su sei corse)

Galleria fotografica Varese, una notte nel segno di Varenne e di Dario Di Tocco 4 di 35

LA SERATA DI DARIO DI TOCCO

La settima giornata di corse si era aperta con il Premio Lino Oldrini, riservato ai purosangue di due anni. Sui 1.500 metri si è imposto White Fir, montato da Dario Di Tocco, davanti a Pogboom e Punta Cana. A seguire il Premio Walid, sui 1.950 metri, conquistato da Pizzed con S. Valenzasca, che ha preceduto Curandero e Crackfire. Nel Premio Gianclemente Terzaghi, dotato di un montepremi da 11mila euro, successo di Song for Europe con Di Tocco davanti a Brown Lady e Padre Daniele. Ancora Di Tocco protagonista nel Premio Alex Piombo, dove ha condotto Miss Coole alla vittoria sui 1.600 metri, precedendo Warrior Queen e Modifying. Il montepremi più ricco della serata, 13.200 euro, è stato quello del Premio Viviorga. Sui 2.150 metri Tuaregh Runner, montato da Dario Vargiu, ha avuto la meglio su Blue Raincoat e Vitale Spirito. A chiudere il programma il Premio Luciano Arcari, ancora sui 2.150 metri. Game of Chess, con Di Tocco, ha conquistato il successo al termine di una sfida combattuta, davanti a Lucky Love e Treasured Soul.