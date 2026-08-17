A Velate l’ultimo saluto a Fabio Molinari, il varesino morto a Formentera
La cerimonia si svolgerà in presenza dell’urna cineraria Venerdì 21 agosto alle ore 14.00 alla Chiesa Parrocchiale di Velate
Sarà a Velate l’ultimo saluto a Fabio Molinari, il varesino sessantenne deceduto tragicamente lo scorso 11 agosto a Formentera. L’uomo è scomparso in seguito a un annegamento avvenuto nelle acque della spiaggia di Llevant, nell’isola delle Baleari, dove si trovava in vacanza.
Il dolore per Fabio Molinari, morto a Formentera: “Non dovevi lasciarci così”
La cerimonia si svolgerà in presenza dell’urna cineraria venerdì 21 agosto alle ore 14.00 alla Chiesa Parrocchiale di Velate.
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