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A Velate l’ultimo saluto a Fabio Molinari, il varesino morto a Formentera

La cerimonia si svolgerà in presenza dell’urna cineraria Venerdì 21 agosto alle ore 14.00 alla Chiesa Parrocchiale di Velate

fabio molinari

Sarà a Velate l’ultimo saluto a Fabio Molinari, il varesino sessantenne deceduto tragicamente lo scorso 11 agosto a Formentera. L’uomo è scomparso in seguito a un annegamento avvenuto nelle acque della spiaggia di Llevant, nell’isola delle Baleari, dove si trovava in vacanza.

Il dolore per Fabio Molinari, morto a Formentera: “Non dovevi lasciarci così”

La cerimonia si svolgerà in presenza dell’urna cineraria venerdì 21 agosto alle ore 14.00 alla Chiesa Parrocchiale di Velate.

Fabio Molinari

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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