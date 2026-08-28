A8 Milano-Varese, nuove chiusure notturne tra Busto Arsizio, Castronno e Cavaria: disagi anche sulla D08

Nuova serie di chiusure notturne sulle autostrade del Varesotto. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di interventi sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), che interesseranno diversi tratti tra lunedì 31 agosto e venerdì 4 settembre.

I lavori riguarderanno il potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, la manutenzione dei cavalcavia e interventi di pavimentazione. Le chiusure saranno concentrate nelle ore notturne, dalle 21 alle 5, ma interesseranno collegamenti importanti per chi viaggia tra Milano, Varese e la A26.

Lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre: chiuso Busto Arsizio-Cavaria verso Varese

Nelle notti di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, dalle 21 alle 5, sulla A8 sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, in direzione Varese. Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche l’allacciamento con la D08 per chi proviene da Varese e Milano ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Per raggiungere Varese, l’itinerario alternativo indicato prevede l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, quindi il percorso lungo SS336 e SS33, con rientro in A8 a Cavaria.

Per chi è invece diretto verso Gravellona Toce, dopo Busto Arsizio si dovrà seguire la SS336, la SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 e la SP49, per poi entrare sulla D08 a Besnate.

Nelle stesse due notti, sulla D08 Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 e Besnate, in direzione della A26. Sarà inoltre chiuso l’allacciamento con la A8, verso Varese, per i veicoli provenienti dalla A26.

Mercoledì 2 e giovedì 3 settembre: chiuso Busto Arsizio-Castronno

La seconda fase dei lavori scatterà dalle 21 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 settembre e proseguirà dalle 22 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 settembre.

In queste due notti sarà chiuso sulla A8 il tratto tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese. Saranno inoltre chiusi in entrata, in entrambe le direzioni, gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno-Albizzate.

Anche in questo caso sarà chiuso l’allacciamento con la D08 per chi proviene da Varese e Milano ed è diretto verso la A26.

Per chi deve raggiungere Varese, l’uscita obbligatoria sarà a Busto Arsizio, con deviazione sulla SS336 e SS33 e successivo rientro in A8 a Cavaria. Per raggiungere Gravellona Toce, invece, il percorso indicato passa da Busto Arsizio, SS336, SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26 e SP49, con ingresso sulla D08 a Besnate.

Per le chiusure degli ingressi di Cavaria e Solbiate Arno-Albizzate sono indicati percorsi alternativi diversi a seconda della direzione: verso Varese si potrà utilizzare lo svincolo di Castronno, verso Milano quello di Gallarate, mentre verso Gravellona Toce sarà possibile entrare sulla D08 a Besnate.

Le chiusure sulla D08

Nelle stesse notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, la D08 sarà nuovamente interessata dalla chiusura del tratto tra l’allacciamento con la A8 e Besnate, verso la A26. Per chi arriva dalla A26 sarà inoltre chiuso l’allacciamento con la A8 in direzione Varese.

Autostrade indica percorsi differenti anche in base al tipo di veicolo. I mezzi leggeri potranno anticipare l’uscita a Besnate e, attraverso SP49, SP26 e SS341, raggiungere la A8 in direzione Varese allo svincolo di Castronno. Per i veicoli pesanti, oltre i 3,5 tonnellate, sono previste ulteriori deviazioni attraverso la viabilità ordinaria di Albizzate, con il passaggio da via De Gasperi, via Carabelli e via XXV Aprile prima di raggiungere la SS341 e rientrare in A8 a Castronno.