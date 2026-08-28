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Busto Arsizio/Altomilanese

A8 Milano-Varese, nuove chiusure notturne tra Busto Arsizio, Castronno e Cavaria: disagi anche sulla D08

Due diverse fasi di lavori tra il 31 agosto e il 4 settembre: interessati i tratti verso Varese e verso la A26, con deviazioni sulla viabilità ordinaria

lavori autostrada strada notte

Nuova serie di chiusure notturne sulle autostrade del Varesotto. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di interventi sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), che interesseranno diversi tratti tra lunedì 31 agosto e venerdì 4 settembre.

I lavori riguarderanno il potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, la manutenzione dei cavalcavia e interventi di pavimentazione. Le chiusure saranno concentrate nelle ore notturne, dalle 21 alle 5, ma interesseranno collegamenti importanti per chi viaggia tra Milano, Varese e la A26.

Lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre: chiuso Busto Arsizio-Cavaria verso Varese

Nelle notti di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, dalle 21 alle 5, sulla A8 sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, in direzione Varese. Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche l’allacciamento con la D08 per chi proviene da Varese e Milano ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Per raggiungere Varese, l’itinerario alternativo indicato prevede l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, quindi il percorso lungo SS336 e SS33, con rientro in A8 a Cavaria.

Per chi è invece diretto verso Gravellona Toce, dopo Busto Arsizio si dovrà seguire la SS336, la SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 e la SP49, per poi entrare sulla D08 a Besnate.

Nelle stesse due notti, sulla D08 Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 e Besnate, in direzione della A26. Sarà inoltre chiuso l’allacciamento con la A8, verso Varese, per i veicoli provenienti dalla A26.

Mercoledì 2 e giovedì 3 settembre: chiuso Busto Arsizio-Castronno

La seconda fase dei lavori scatterà dalle 21 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 settembre e proseguirà dalle 22 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 settembre.

In queste due notti sarà chiuso sulla A8 il tratto tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese. Saranno inoltre chiusi in entrata, in entrambe le direzioni, gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno-Albizzate.

Anche in questo caso sarà chiuso l’allacciamento con la D08 per chi proviene da Varese e Milano ed è diretto verso la A26.

Per chi deve raggiungere Varese, l’uscita obbligatoria sarà a Busto Arsizio, con deviazione sulla SS336 e SS33 e successivo rientro in A8 a Cavaria. Per raggiungere Gravellona Toce, invece, il percorso indicato passa da Busto Arsizio, SS336, SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26 e SP49, con ingresso sulla D08 a Besnate.

Per le chiusure degli ingressi di Cavaria e Solbiate Arno-Albizzate sono indicati percorsi alternativi diversi a seconda della direzione: verso Varese si potrà utilizzare lo svincolo di Castronno, verso Milano quello di Gallarate, mentre verso Gravellona Toce sarà possibile entrare sulla D08 a Besnate.

Le chiusure sulla D08

Nelle stesse notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, la D08 sarà nuovamente interessata dalla chiusura del tratto tra l’allacciamento con la A8 e Besnate, verso la A26. Per chi arriva dalla A26 sarà inoltre chiuso l’allacciamento con la A8 in direzione Varese.

Autostrade indica percorsi differenti anche in base al tipo di veicolo. I mezzi leggeri potranno anticipare l’uscita a Besnate e, attraverso SP49, SP26 e SS341, raggiungere la A8 in direzione Varese allo svincolo di Castronno. Per i veicoli pesanti, oltre i 3,5 tonnellate, sono previste ulteriori deviazioni attraverso la viabilità ordinaria di Albizzate, con il passaggio da via De Gasperi, via Carabelli e via XXV Aprile prima di raggiungere la SS341 e rientrare in A8 a Castronno.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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