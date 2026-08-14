Ad Alagna il recital del gallaratese Marcello Pennuto: Beethoven, Schubert, Chopin e Liszt al Teatro Unione

Nuovo appuntamento musicale ad Alagna Valsesia, dove martedì 18 agosto alle 18, al Teatro Unione, è in programma il recital del pianista Marcello Pennuto. Il concerto, a ingresso libero e accompagnato da una guida all’ascolto, fa parte della terza edizione di “Concerti in Valsesia 2026”, la rassegna promossa dall’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate.

Il programma attraverserà alcune delle pagine più note del grande repertorio pianistico europeo, da Beethoven a Schubert, Chopin e Liszt.

La prima parte sarà interamente dedicata a Ludwig van Beethoven, con l’esecuzione della Sonata in mi bemolle maggiore op. 7, articolata nei quattro movimenti Allegro molto e con brio, Largo con grande espressione, Allegro e Rondò. Poco allegretto e grazioso.

Dopo l’intervallo il concerto proseguirà con l’Improvviso op. 90 n. 4 di Franz Schubert e i Notturni op. 15 n. 1 e n. 2 di Fryderyk Chopin. A chiudere la serata sarà Franz Liszt con la Rapsodia ungherese n. 9, “Pesther Carnaval”.

Nato nel 1959, Pennuto ha iniziato gli studi musicali con Enrico Rovelli di Gallarate, proseguendo poi la propria formazione con Adriano Bassi e Izabela Zielonka Crivelli. Al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ha conseguito i diplomi di pianoforte, direzione di coro, composizione e polifonia vocale, studiando inoltre direzione d’orchestra. Nel corso della sua formazione pianistica ha frequentato corsi di perfezionamento, tra gli altri, a Parigi, Vienna, Padova, Pescara e Alagna. Nel 1985 fu inoltre selezionato nella rappresentativa italiana al Concorso Chopin di Varsavia.

Il suo percorso è strettamente legato anche alla provincia di Varese. Dopo le prime esperienze di direzione con l’Orchestra del Liceo Musicale Bellini di Tradate, nel 1989 Pennuto portò al debutto l’Orchestra Sinfonica Varesina, diventata nel 1994 Orchestra Filarmonica Europea, della quale è direttore stabile.

Nel corso della sua attività ha diretto ed eseguito concerti in Italia e all’estero, arrivando anche alla Tonhalle di Zurigo e alla Grosser Saal del Musikverein di Vienna, e collaborando con musicisti provenienti da importanti orchestre europee. Nel 2023 si è esibito al festival Piano City Milano, mentre nel 2025 ha diretto concerti con Enrico Dindo e Julia Berinskaja. Nel 2026 ha partecipato al festival pianistico Piano Estense di Ferrara.

Il recital di Alagna si inserisce nel calendario dei Concerti in Valsesia 2026, che coinvolge anche Scopello e Varallo con appuntamenti solistici, orchestrali e masterclass durante l’anno.