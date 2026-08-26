Addio a don Fiorino Ronchi, il cordoglio di Solaro e del Villaggio Brollo
Nato a Bellusco nel 1936 e ordinato sacerdote nel 1961, aveva svolto il suo ministero anche a Ceriano Laghetto prima di diventare parroco della Madonna del Carmine
Solaro saluta don Fiorino Ronchi, storico parroco del Villaggio Brollo, scomparso nelle scorse ore. A ricordarlo è l’Amministrazione comunale, che ne sottolinea il lungo impegno pastorale e il ruolo avuto nella crescita di intere generazioni di ragazzi e famiglie.
Nato a Bellusco nel 1936, don Fiorino era stato ordinato sacerdote nel 1961. Il suo ministero lo aveva portato inizialmente a Ceriano Laghetto, dove aveva svolto il ruolo di vicario parrocchiale nella parrocchia di San Vittore fino al 1975.
Gli anni al Villaggio Brollo
Dopo l’esperienza a Ceriano Laghetto era diventato parroco della parrocchia della Madonna del Carmine, incarico che aveva mantenuto fino al 1992.
Sono proprio gli anni trascorsi al Villaggio Brollo ad aver lasciato un segno profondo nella comunità. L’Amministrazione comunale lo ricorda come un educatore e formatore capace di accompagnare centinaia di ragazze e ragazzi e altrettante famiglie.
Un lavoro quotidiano che, secondo il Comune, contribuì a costruire una comunità «forte e coesa, salda nei valori e unita nella crescita».
Il ricordo dell’Amministrazione comunale
Nel messaggio diffuso nelle scorse ore, il Comune di Solaro si unisce al cordoglio di quanti hanno conosciuto don Fiorino e condiviso con lui una parte del proprio cammino.
Una figura che ha lasciato un ricordo importante non solo nel Villaggio Brollo, ma più in generale nella storia recente della comunità solarese: «L’Amministrazione Comunale si aggiunge al cordoglio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di trascorrere parte del viaggio insieme con lui».
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