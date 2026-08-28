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Addio a Stefania Avenali, il cordoglio del mondo della giustizia varesina

Si è spenta a 61 anni Stefania Avenali in Pagani: il cordoglio di magistrati, avvocati e personale della Procura e del Tribunale di Varese per la perdita di una figura stimata ed empatica

Generico 24 Aug 2026

La comunità giudiziaria di Varese piange la scomparsa di Stefania Avenali in Pagani, venuta a mancare all’età di 61 anni. A darne l’annuncio sono il marito Mauro Pagani, noto avvocato varesino, e il figlio Andrea.

Figura apprezzata per il lungo impegno profuso all’interno del Palazzo di Giustizia, Stefania Avenali ha lasciato un profondo ricordo tra magistrati, avvocati e personale amministrativo degli uffici della Procura e del Tribunale. La Camera Penale di Varese si è stretta attorno alla famiglia ricordandola come una «preziosa e stimata presenza», una figura «familiare e cara» distinta per competenza, generosità, ironia e un’esplosiva simpatia capace di portare allegria anche nei momenti lavorativi più complessi.

I funerali si terranno sabato 29 agosto alle ore 11:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Massimiliano Kolbe a Varese, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 10:30. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Giubiano per la successiva tumulazione delle ceneri nel locale cimitero.

La salma è composta presso la Casa Funeraria Morelli di Viale Valganna 128 a Varese, con orari di visita previsti dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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