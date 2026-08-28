Addio a Stefania Avenali, il cordoglio del mondo della giustizia varesina

La comunità giudiziaria di Varese piange la scomparsa di Stefania Avenali in Pagani, venuta a mancare all’età di 61 anni. A darne l’annuncio sono il marito Mauro Pagani, noto avvocato varesino, e il figlio Andrea.

Figura apprezzata per il lungo impegno profuso all’interno del Palazzo di Giustizia, Stefania Avenali ha lasciato un profondo ricordo tra magistrati, avvocati e personale amministrativo degli uffici della Procura e del Tribunale. La Camera Penale di Varese si è stretta attorno alla famiglia ricordandola come una «preziosa e stimata presenza», una figura «familiare e cara» distinta per competenza, generosità, ironia e un’esplosiva simpatia capace di portare allegria anche nei momenti lavorativi più complessi.

I funerali si terranno sabato 29 agosto alle ore 11:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Massimiliano Kolbe a Varese, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 10:30. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Giubiano per la successiva tumulazione delle ceneri nel locale cimitero.

La salma è composta presso la Casa Funeraria Morelli di Viale Valganna 128 a Varese, con orari di visita previsti dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

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