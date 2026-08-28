Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Riaperta a senso unico alternato con due giorni di anticipo via Dell'Acqua a Casciago: il cantiere da 200mila euro finanziato tramite AQST punta a separare le acque chiare da quelle scure a tutela del bacino varesino
Proseguono secondo i piani le operazioni di adeguamento e potenziamento della rete fognaria in via Angela e Felice Dell’Acqua a Casciago. L’intervento, dall’importo complessivo di 200mila euro e finanziato nell’ambito dell’Accordo per il Risanamento del Lago di Varese (AQST), vede impegnata la società Alfa nell’ammodernamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato.
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Dopo la fase di chiusura totale, la strada è stata riaperta al transito veicolare con due giorni di anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma. La circolazione procede attualmente a senso unico alternato per consentire il proseguimento delle attività di cantiere, la cui conclusione definitiva è programmata entro la fine del 2026.
L’opera consiste nella modernizzazione di una condotta obsoleta e nell’introduzione della separazione tra acque chiare e acque scure. Questa modifica strutturale permetterà di ottimizzare la gestione delle portate idriche e di prevenire potenziali sversamenti nei corsi d’acqua locali che confluiscono nel Lago di Varese.
«La riapertura anticipata della strada consente di ridurre i disagi per i cittadini mantenendo l’avanzamento del cantiere», spiega Edoardo Ghizzoni, direttore dei lavori. «Il valore principale dell’intervento risiederà nel tempo in una rete fognaria più moderna ed efficiente, capace di proteggere i corsi d’acqua e il nostro lago».
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