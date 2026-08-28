Varese News

Varese Laghi

Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago

Riaperta a senso unico alternato con due giorni di anticipo via Dell'Acqua a Casciago: il cantiere da 200mila euro finanziato tramite AQST punta a separare le acque chiare da quelle scure a tutela del bacino varesino

Proseguono secondo i piani le operazioni di adeguamento e potenziamento della rete fognaria in via Angela e Felice Dell’Acqua a Casciago. L’intervento, dall’importo complessivo di 200mila euro e finanziato nell’ambito dell’Accordo per il Risanamento del Lago di Varese (AQST), vede impegnata la società Alfa nell’ammodernamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Galleria fotografica

Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago 4 di 7
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago

Dopo la fase di chiusura totale, la strada è stata riaperta al transito veicolare con due giorni di anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma. La circolazione procede attualmente a senso unico alternato per consentire il proseguimento delle attività di cantiere, la cui conclusione definitiva è programmata entro la fine del 2026.

L’opera consiste nella modernizzazione di una condotta obsoleta e nell’introduzione della separazione tra acque chiare e acque scure. Questa modifica strutturale permetterà di ottimizzare la gestione delle portate idriche e di prevenire potenziali sversamenti nei corsi d’acqua locali che confluiscono nel Lago di Varese.

«La riapertura anticipata della strada consente di ridurre i disagi per i cittadini mantenendo l’avanzamento del cantiere», spiega Edoardo Ghizzoni, direttore dei lavori. «Il valore principale dell’intervento risiederà nel tempo in una rete fognaria più moderna ed efficiente, capace di proteggere i corsi d’acqua e il nostro lago».

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Agosto 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago 4 di 7
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago
Adeguamento della rete fognaria e tutela del Lago: Alfa spiega i lavori in via Dell’Acqua a Casciago

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.