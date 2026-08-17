Ai Giardini Estensi di Varese gli ultimi film sotto le stelle: domenica l’omaggio a Francesco Guccini

Si avvicina la conclusione della stagione delle proiezioni all’aperto ai Giardini Estensi di Varese e vengono svelati i titoli a sorpresa scelti per gli ultimi appuntamenti di agosto. Cinque serate, tutte con inizio alle 21.15, tra anteprime, documentari, cinema italiano e internazionale.

Si comincia sabato 22 agosto con l’anteprima di “Santiago – Un cammino per ricominciare”, commedia francese del 2026 diretta da Yann Samuell, con Alexandra Lamy, Julien Le Berre e Maëlle Vidou.

Il film racconta l’incontro tra Adam, adolescente dalla vita turbolenta, e Fred, un’insegnante alle prese con un momento difficile. I due non si conoscono, ma grazie a un’associazione si ritrovano a percorrere insieme il Cammino di Santiago di Compostela. Tra fatica, scontri e momenti di serenità, nasce un legame destinato a cambiare entrambi. Il film è tratto dal romanzo “Marche et invente ta vie” di Bernard Ollivier, a sua volta ispirato a diverse storie vere.

Domenica 23 agosto sarà invece la volta di “Francesco Guccini – Tra la Via Emilia e il West”, documentario-concerto di Giuliano Nicastro dedicato a una delle serate entrate nella storia della musica italiana. La proiezione assume oggi anche il valore di un omaggio al cantautore emiliano, scomparso il 6 agosto 2026 all’età di 86 anni.

Il 21 giugno 1984 oltre 160mila persone raggiunsero Bologna per assistere al concerto organizzato per celebrare i vent’anni di attività musicale di Francesco Guccini. Sul palco di piazza Maggiore, insieme al cantautore, salirono amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, i Nomadi e Pierangelo Bertoli. Il titolo sostituisce “Köln 75”, inizialmente previsto ma non ancora disponibile.

Il programma prosegue martedì 25 agosto con “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, documentario di Simone Manetti che ricostruisce la vicenda giudiziaria legata al sequestro, alle torture e all’omicidio del ricercatore italiano, il cui corpo venne ritrovato nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016.

A raccontare la storia di Giulio Regeni sono per la prima volta i genitori Claudio Regeni e Paola Deffendi. Al loro racconto si affianca la testimonianza dell’avvocata Alessandra Ballerini, che ha assistito la famiglia nella lunga battaglia giudiziaria sfociata nel processo a carico di quattro appartenenti alla National Security egiziana.

Sabato 29 agosto ai Giardini Estensi arriverà poi l’anteprima di “Palestina 36”, film di Annemarie Jacir ambientato durante la grande rivolta araba contro il mandato britannico in Palestina. Nel cast figurano Jeremy Irons, Liam Cunningham, Robert Aramayo e Billy Howle.

La storia è ambientata nel 1936 e segue Yusuf, diviso tra la sua casa in campagna e una Gerusalemme attraversata da tensioni sempre più forti. Sullo sfondo, il dominio coloniale britannico, l’arrivo di ebrei in fuga dall’antisemitismo europeo e la rivolta della popolazione araba palestinese. Un momento storico destinato ad avere conseguenze profonde sul futuro dell’intera regione.

A chiudere il programma, domenica 30 agosto, sarà la replica, a grande richiesta, di “Le città di pianura” di Francesco Sossai, con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi.

Protagonisti sono Carlobianchi e Doriano, due cinquantenni alla ricerca dell’ennesimo “ultimo bicchiere”. Durante una notte trascorsa spostandosi in automobile da un bar all’altro incontrano Giulio, timido studente di architettura. Il viaggio nella pianura veneta diventa così un percorso capace di cambiare il modo in cui il ragazzo guarda all’amore, al futuro e alla vita.

Dopo la proiezione è previsto un ultimo brindisi al bar Giardini Livellanza, con uno sconto del 20% per chi presenterà il biglietto del film.

Tutte le proiezioni si terranno ai Giardini Estensi di Varese alle 21.15. Per gli appuntamenti è prevista la tariffa Cinema Revolution a 3,50 euro. I biglietti saranno acquistabili a partire da due giorni prima di ciascuna proiezione. – Tutte le informazioni sul sito ufficiale