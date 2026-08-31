Al Centro Didattico Scientifico un settembre tra magia, stelle e racconti intorno al fuoco

Dopo la pausa estiva riprendono le attività al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario di Tradate. La struttura immersa nel Parco Pineta si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati con un calendario per il mese di settembre ricco di appuntamenti, compreso tra grandi ritorni, laboratori creativi dedicati alle famiglie e nuove rassegne serali promosse dalla Cooperativa Sociale AstroNatura.

Tra stelle e focolare: le serate di settembre

Il passaggio tra la stagione estiva e quella autunnale si concretizza sul prato del centro con il saluto ai tradizionali appuntamenti estivi e il debutto del format “Racconti intorno al fuoco”. Queste serate suggestive sono pensate per intrecciare la divulgazione scientifica e astronomica con storie, miti e leggende narrati direttamente di fronte al focolare, offrendo anche l’opportunità di effettuare osservazioni del cielo attraverso il telescopio.

La Terra di Mezzo e il Bosco Incantato

Il programma entra nel vivo nel corso del primo fine settimana del mese con l’evento “Terra di Mezzo”, un appuntamento interamente dedicato all’universo narrativo dello scrittore J.R.R. Tolkien. La manifestazione si apre il sabato sera con sessioni e tavoli da gioco di ruolo per poi proseguire la domenica con un palinsesto rivolto a famiglie ed esperti, arricchito da incontri con studiosi, lezioni di scrittura elfica, dimostrazioni di scherma e attività immersive.

Per i più piccoli torna un appuntamento autunno-invernale molto atteso come “Il (piccolo) Bosco Incantato”. Si tratta di un pomeriggio esperienziale in cui la creatività incontra la natura e l’astronomia, guidando i bambini attraverso laboratori pratici e percorsi dedicati alla scoperta del territorio.

Dalla festa di Tanabata alle storie di esploratori

L’offerta del mese si completa con le aperture domenicali dedicate all’approfondimento naturalistico e alla presentazione di volumi a tema scientifico, senza dimenticare le consuete visite guidate.

Il calendario parte sabato 29 agosto con la serata estiva “Tanabata: la festa delle stelle”, proseguendo sabato 5 e domenica 6 settembre con la doppia giornata di “Terra di Mezzo”. Sabato 12 settembre è la volta dei “Miti e leggende del bosco” attorno al falò, seguita domenica 13 settembre dalla presentazione editoriale. Il ciclo degli eventi principali si chiude domenica 20 settembre con “Il (piccolo) Bosco Incantato” e sabato 26 settembre con i “Racconti intorno al fuoco” dedicati alle avventure dei grandi esploratori.