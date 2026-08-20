Al Maggiolone Social Park di Cassano Magnago torna la sagra della porchetta e degli arrosticini

Porchetta, arrosticini abruzzesi e piatti ispirati alla tradizione del Centro Italia tornano protagonisti a Cassano Magnago. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026 il Maggiolone Social Park, nell’Area Feste di via Primo Maggio, ospita la Sagra della porchetta e degli arrosticini, organizzata da Sagre Prelibate.

Tre giorni dedicati alla cucina, ma anche alla musica e all’intrattenimento per grandi e bambini. La manifestazione si svolge all’interno della tensostruttura coperta di 1.600 metri quadrati e può quindi proseguire anche in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito.

Porchetta e arrosticini protagonisti del menu

Al centro della proposta gastronomica ci sono due specialità simbolo della cucina del Centro Italia: la porchetta e gli arrosticini di pecora abruzzesi cotti alla brace.

Il menu comprende anche un tagliere misto con porchetta, pecorino romano e salumi, pasta con guanciale, carciofi e pecorino, carbonara, panino con porchetta, bacon cheeseburger e porchetta al piatto accompagnata dalle patatine.

Tra le altre proposte figurano i supplì al pomodoro e mozzarella, oltre a contorni, dolci e frutta fresca. Per tutta la durata della manifestazione sarà disponibile anche il servizio di asporto.

Musica dal vivo e la Balera del Maggiolone

Il weekend gastronomico sarà accompagnato da un programma di spettacoli e musica.

Venerdì 28 agosto sul palco arrivano The Cavers per un concerto dal vivo. Il programma della serata di sabato sarà invece comunicato dagli organizzatori nei prossimi giorni.

La chiusura di domenica 30 agosto sarà affidata al tradizionale appuntamento con il ballo della Balera del Maggiolone, insieme a Luciano e Paola.

Giochi e intrattenimento anche per i bambini

La sagra mantiene anche la dimensione familiare che caratterizza gli appuntamenti del Maggiolone Social Park. Per tutto il fine settimana saranno presenti il tiro a segno e uno scivolo gonfiabile gratuito dedicato ai bambini.

L’obiettivo è affiancare alla proposta gastronomica occasioni di svago e socialità, trasformando l’Area Feste in un punto di ritrovo per pubblici di diverse età.

Gli orari della sagra

La Sagra della porchetta e degli arrosticini apre venerdì 28 e sabato 29 agosto dalle 19 all’1 di notte.

Domenica 30 agosto è prevista invece una doppia apertura: dalle 12 alle 15 per il pranzo e dalle 19 alle 24 per la serata conclusiva.

L’ingresso alla manifestazione è sempre gratuito. Per il ristorante è disponibile esclusivamente il servizio al tavolo e gli organizzatori consigliano la prenotazione.

Come prenotare

Il tavolo può essere prenotato attraverso il modulo online disponibile all’indirizzo:

https://forms.gle/Fm2nAWy1nyj6gacM7

In alternativa è possibile contattare l’organizzazione al 349 5382384, anche tramite WhatsApp.