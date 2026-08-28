Al via la stagione autunnale 2026 dell’Università Cittadina di Busto Arsizio

Torna con dodici nuovi appuntamenti l’Università Cittadina per la Cultura Popolare di Busto Arsizio. La sessione autunnale 2026 si svolgerà dal 23 settembre al 9 dicembre nella sala conferenze del Museo del Tessile.

Curata dal presidente Carlo Luigi Magni, la rassegna si presenta ancora una volta come un’occasione di incontro e di approfondimento su tematiche diverse e di qualità. «Anche in questi mesi più di una conferenza si articolerà ad argomenti legati alla storia della città: dalla storia del Comitato cittadino della Croce Rossa con Giovanna Bonvicini ai tesori della Biblioteca Capitolare di San Giovanni con Aldo Greco, dalla vita delle compagnie teatrali cittadine con Francesco D’Errico ed Elena Pastore alle vicende dei negozi storici con Francesca Boragno e Roberto Colombo, alla rilettura di alcuni momenti di storia sociale ed economica nella rilettura del recente interessante volume di Giuseppe Pacciarotti, profondo conoscitore della sua città», spiega Magni.

«Non poteva mancare una riflessione sulla figura di Francesco d’Assisi, nel settimo centenario della morte, con l’analisi del Cantico delle Creature di Donatella Gamba; così come un approfondimento sui centri a noi vicini, in questo caso Lonate Pozzolo, alla cui storia e ricchezza artistica ci avvicinerà lo studioso locale Alessandro Iannello. Momenti particolari saranno quelli offerti da Mauro Negri e Lorenzo Cremona che ricorderanno la figura di Martin Luther King, apostolo delle lotte civili degli afroamericani, e da Francesca Lacaita che introdurrà i Soci alla conoscenza di Rosa Genoni, figura varesina tra il momdo della moda e le battaglie femministe d’inizio ‘900. Infine non mancheranno due momenti dedicati all’arte: se Daniele Vaschi ci introdurrà alla sua personale ‘sindrome di Enrico Baj, fondatore del Movimento Arte Nucleare ed esponente della Patafisica, Donatella Lana con la maestria critica che la contraddistingue, già apprezzata dal pubblico dell’Università Cittadina, intratterrà i presenti sul linguaggio del cibo’ nella storia della pittura».

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI



Gli incontri sono in programma il mercoledì alle 15.30, fatta eccezione per l’appuntamento conclusivo del 9 dicembre, che inizierà alle 15. Il calendario propone approfondimenti dedicati alla storia bustocca, all’arte, al teatro, alla letteratura e alle figure protagoniste dell’impegno civile.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Tutti gli incontri si terranno al Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Mercoledì 23 settembre 2026, ore 15.30

Croce Rossa: una grande impresa umanitaria. Storia del Comitato di Busto Arsizio

Relatrice: Giovanna Bonvicini

Mercoledì 30 settembre 2026, ore 15.30

Martin Luther King: un “sogno” spezzato

Relatori: Mauro Negri e Lorenzo Cremona

Mercoledì 7 ottobre 2026, ore 15.30

San Francesco: il “Cantico di frate Sole”. Ottocento anni dopo, sorprendente attualità

Relatrice: Donatella Gamba

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 15.30

I “corali” miniati della Capitolare: un importante episodio del Rinascimento bustese

Relatore: Aldo Greco

Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 15.30

La “sindrome” di Enrico Baj

Relatore: Daniele Vaschi

Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 15.30

“Bello da mangiare”. Il linguaggio del cibo nella storia della pittura

Relatrice: Donatella Lana

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 15.30

Teatro che passione!

Relatori: Francesco D’Errico ed Elena Pastore

Mercoledì 11 novembre 2026, ore 15.30

Lonate Pozzolo: terra di monasteri, crocevia di uomini

Relatore: Alessandro Iannello

Mercoledì 18 novembre 2026, ore 15.30

Una città “assai commerciante” e i suoi negozi “storici”

Relatori: Francesca Boragno e Roberto Colombo

Mercoledì 25 novembre 2026, ore 15.30

Non solo moda: Rosa Genoni e il suo tempo

Relatrice: Francesca Lacaita

Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 15.30

Busto Arsizio. Segni della sua storia

Giuseppe Pacciarotti in dialogo con Carlo Magni

Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 15

Incontro con Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio

A seguire, scambio degli auguri.

La quota di iscrizione alla sessione autunnale è di 15 euro. Per partecipare a una singola conferenza è richiesta un’offerta di 5 euro. Le adesioni si raccolgono mercoledì 16 settembre, dalle 15.30 alle 17, negli uffici Auser di via Alessandro Volta 5 a Busto Arsizio, oppure prima di ciascun incontro al Museo del Tessile.

In programma anche due uscite pomeridiane alla scoperta del patrimonio meno conosciuto del territorio lombardo e piemontese a noi vicino, oltre alla tradizionale partecipazione ad un concerto all’Auditorium a Milano nel mese di dicembre.

Per informazioni è possibile scrivere a magnicarloluigi@gmail.com oppure contattare Gabriella Pargoletti al numero 327 2855358.