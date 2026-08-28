Al via la stagione autunnale 2026 dell’Università Cittadina di Busto Arsizio
Dal 23 settembre al 9 dicembre dodici incontri al Museo del Tessile dedicati alla storia locale, all’arte, al teatro e all’impegno civile. La sessione si concluderà con il sindaco Emanuele Antonelli e il tradizionale scambio degli auguri
Torna con dodici nuovi appuntamenti l’Università Cittadina per la Cultura Popolare di Busto Arsizio. La sessione autunnale 2026 si svolgerà dal 23 settembre al 9 dicembre nella sala conferenze del Museo del Tessile.
Curata dal presidente Carlo Luigi Magni, la rassegna si presenta ancora una volta come un’occasione di incontro e di approfondimento su tematiche diverse e di qualità. «Anche in questi mesi più di una conferenza si articolerà ad argomenti legati alla storia della città: dalla storia del Comitato cittadino della Croce Rossa con Giovanna Bonvicini ai tesori della Biblioteca Capitolare di San Giovanni con Aldo Greco, dalla vita delle compagnie teatrali cittadine con Francesco D’Errico ed Elena Pastore alle vicende dei negozi storici con Francesca Boragno e Roberto Colombo, alla rilettura di alcuni momenti di storia sociale ed economica nella rilettura del recente interessante volume di Giuseppe Pacciarotti, profondo conoscitore della sua città», spiega Magni.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Tutti gli incontri si terranno al Museo del Tessile di Busto Arsizio.
Mercoledì 23 settembre 2026, ore 15.30
Croce Rossa: una grande impresa umanitaria. Storia del Comitato di Busto Arsizio
Relatrice: Giovanna Bonvicini
Mercoledì 30 settembre 2026, ore 15.30
Martin Luther King: un “sogno” spezzato
Relatori: Mauro Negri e Lorenzo Cremona
Mercoledì 7 ottobre 2026, ore 15.30
San Francesco: il “Cantico di frate Sole”. Ottocento anni dopo, sorprendente attualità
Relatrice: Donatella Gamba
Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 15.30
I “corali” miniati della Capitolare: un importante episodio del Rinascimento bustese
Relatore: Aldo Greco
Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 15.30
La “sindrome” di Enrico Baj
Relatore: Daniele Vaschi
Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 15.30
“Bello da mangiare”. Il linguaggio del cibo nella storia della pittura
Relatrice: Donatella Lana
Mercoledì 4 novembre 2026, ore 15.30
Teatro che passione!
Relatori: Francesco D’Errico ed Elena Pastore
Mercoledì 11 novembre 2026, ore 15.30
Lonate Pozzolo: terra di monasteri, crocevia di uomini
Relatore: Alessandro Iannello
Mercoledì 18 novembre 2026, ore 15.30
Una città “assai commerciante” e i suoi negozi “storici”
Relatori: Francesca Boragno e Roberto Colombo
Mercoledì 25 novembre 2026, ore 15.30
Non solo moda: Rosa Genoni e il suo tempo
Relatrice: Francesca Lacaita
Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 15.30
Busto Arsizio. Segni della sua storia
Giuseppe Pacciarotti in dialogo con Carlo Magni
Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 15
Incontro con Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio
A seguire, scambio degli auguri.
La quota di iscrizione alla sessione autunnale è di 15 euro. Per partecipare a una singola conferenza è richiesta un’offerta di 5 euro. Le adesioni si raccolgono mercoledì 16 settembre, dalle 15.30 alle 17, negli uffici Auser di via Alessandro Volta 5 a Busto Arsizio, oppure prima di ciascun incontro al Museo del Tessile.
Per informazioni è possibile scrivere a magnicarloluigi@gmail.com oppure contattare Gabriella Pargoletti al numero 327 2855358.
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