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Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle: dall’altare ai social fino alla pista da ballo

Dagli esordi tra i ragazzi degli oratori di Busto Arsizio alla popolarità sui social e alla riduzione allo stato laicale: l'ex sacerdote, autore dell'autobiografia "La scelta", entra nel cast del talent show di Rai 1

don alberto ravagnani

Alberto Ravagnani entra ufficialmente a far parte del cast di Ballando con le Stelle, lo storico programma televisivo del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La confermata partecipazione dell’ex sacerdote milanese segna un nuovo capitolo in un percorso pubblico ampiamente seguito.

Il suo nome ha iniziato a circolare con forza durante il lockdown del 2020. In quel periodo, operando tra la parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano e l’oratorio di Busto Arsizio, Ravagnani ha sfruttato piattaforme come Instagram e TikTok per portare temi di fede e spiritualità al pubblico giovanile, raccogliendo rapidamente una vasta platea di follower.

L’esperienza del sacerdozio e i motivi del successivo allontanamento sono stati poi ripercorsi in un testo intitolato “La scelta”, l’autobiografia in cui Ravagnani racconta la travagliata decisione di abbandonare l’abito talare per intraprendere un nuovo cammino personale senza rinunciare ai propri valori. Dopo la riduzione allo stato laicale, l’ex prete si prepara ora ad affrontare un’esperienza inedita davanti alle telecamere del talent show Rai.

 

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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