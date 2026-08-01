Albizzate, il sindaco Zorzo revoca l’assessore Trombino. Lei: “Eravamo una bella squadra, finché lo siamo stati davvero”

Si chiude con un decreto l’esperienza di Cinzia Trombino nella giunta di Albizzate. Il provvedimento porta la data del 31 luglio 2026 e la firma del sindaco Mirko Zorzo: revocato «con effetto immediato» l’incarico di assessore comunale, con la delega alla tutela e benessere animali che le era stata assegnata con un precedente decreto del 2025.

Trombino era stata nominata assessore nell’ottobre del 2021, all’inizio del secondo mandato Zorzo. Il testo firmato da Zorzo resta sul terreno della valutazione politica. Si parla di «una valutazione politica generale ed una sostanziale verifica sull’esperienza e sull’andamento dell’attività amministrativa sino ad oggi», con l’obiettivo dichiarato di rimodulare la composizione della giunta e riassegnare le deleghe «per dare un nuovo impulso all’azione politico-amministrativa».

Un ridimensionamento partito da lontano

La revoca arriva alla fine di un percorso di progressivo ridimensionamento cominciato quasi tre anni fa. Nel settembre 2023 il “mini rimpasto” di metà mandato aveva tolto a Trombino la Pubblica istruzione, passata all’assessore Federico Maggio, lasciandole Tutela e benessere animali e Commercio e attività produttive.

Quel passaggio aveva avuto una coda politica: a novembre 2023 il gruppo civico “Alleati per Albizzate”, di cui Trombino era stata a lungo il riferimento in giunta, aveva annunciato l’uscita dalla maggioranza proprio in polemica con il metodo seguito nel rimpasto. Nel comunicato firmato dalla coordinatrice Laura Serino si contestava di aver appreso la notizia «a giochi ormai fatti», dai giornali e dall’albo pretorio. L’uscita non aveva inciso sui numeri del consiglio comunale, ma aveva segnato una frattura mai davvero ricomposta.

Il commento di Trombino: «Avrei preferito una chiamata»

L’ormai ex assessore ha affidato ai social il suo commento, ripercorrendo dieci anni di amministrazione e due mandati. «Eravamo una bella squadra. E lo eravamo davvero, finché il lavoro aveva più spazio degli ego», scrive Trombino, che parla di «una constatazione lucida» più che di un rimpianto. Nel testo rivendica di non essere mai stata «la persona che dice “Tutt a pòst” quando così non era» e di essere andata avanti «nonostante i problemi, i dispetti, l’essere stata isolata e messa all’angolo e nonostante le pressioni» esercitate – sostiene – quando ha fatto valere il proprio «spirito libero».

La chiusura suona come un annuncio: «Le strade a volte aprono altri sentieri. Li intraprendo senza paura e con la stessa resilienza di sempre. La voglia di continuare a lavorare per il bene comune ogni giorno non mi faranno fare un passo di lato. Nemmeno questa volta».

Il fronte caldo con Fratelli d’Italia

La revoca si inserisce in un quadro di maggioranza fatto di forti tensioni con Fratelli d’Italia, guidato ad Albizzate da Massimiliano Del Pezzo, un altro ex della galassia di “Alleati per Albizzate” e per anni compagno di percorso della squadra di Zorzo.

Del Pezzo, molto vicino a Trombino nell’impegno amministrativo in paese, lo scorso 18 giugno il partito aveva reso pubblica una nota durissima sul dossier rifiuti. Del Pezzo denunciava di aver appreso «ancora una volta dai giornali» sia l’ipotesi di uscita del Comune da Coinger sia la convocazione della conferenza dei capigruppo, pur facendo parte della coalizione di maggioranza: il partito, scriveva, era stato «completamente lasciato all’oscuro», in attesa fino all’ultimo di un contatto del sindaco mai arrivato.