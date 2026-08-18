“Alice in Wonderland”: Arcisate si trasforma nel mondo fantastico per la festa de “L’Arcobaleno di Nichi”

Sabato 5 e domenica 6 settembre il Parco Lagozza ospiterà l’evento benefico a favore della Fondazione Giacomo Ascoli tra musica, laboratori per bambini e spettacoli

Il Parco Lagozza di Arcisate si prepara a ospitare, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, una nuova edizione della festa promossa dall’associazione “L’Arcobaleno di Nichi”. Due giornate ricche di intrattenimento, spettacoli e buona cucina, pensate per sostenere i progetti di accoglienza e cura rivolti ai piccoli pazienti della pediatria oncologica di Varese.

L’evento è ormai un classico di Arcisate, che ha sempre portato tante persone per un grande obiettivo solidale. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli per finanziare i soggiorni in comodato gratuito delle famiglie dei bambini ricoverati nell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte, negli appartamenti della Casa Arcobaleno presso Il Faro di Varese.

Il programma di sabato 5 settembre

La festa prenderà il via sabato alle 18.30 con l’aperitivo firmato Balthazar e Spiriti Gin, seguito alle 19.30 dalla divertente “Sfida all’ultimo Hot Dog”. La serata prosegue all’insegna della musica dal vivo: alle 21.00 si esibirà il duo acustico Mathias & Chiara, mentre alle 21.30 salirà sul palco la cover-band Decanter per uno spettacolo live.

Attività per famiglie e grandi spettacoli domenica 6 settembre

Domenica 6 settembre le attività inizieranno la mattina alle 10.30 con l’apertura del mondo di “Wonderland”. I più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi come “La pozione di Alice”, “Orologio del Bianconiglio”, “Cappello Stregatto” e il “Laboratorio del Cappellaio Matto”, oltre a divertirsi con giochi a tema, gonfiabili ed esibizioni dei personaggi di Alice, del Brucaliffo e della Regina di Cuori.

Nel tardo pomeriggio, dopo l’aperitivo delle 18.00, si terranno lo spettacolo di magia “Oltre la realtà” alle 18.30 e il musical “Alice nel mondo delle meraviglie” alle 19.15. La manifestazione si chiuderà alle 20.30 con la “Cena Cantata” animata da Thomas Incontri. Durante tutta la durata dell’evento sarà attiva un’area food gestita da Vincenzi’s Finest Bbq e, da domenica pomeriggio, il corner gelato by Di Giorgio