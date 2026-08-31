Alla Biblioteca di Varano Borghi una serata dedicata alle poesie di Matteo Zordan

La Biblioteca Comunale di Varano Borghi si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale dedicato alla letteratura e alla parola scritta. Venerdì 18 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30, la sala di via Vittorio Veneto 7 ospiterà una serata interamente incentrata sulla produzione poetica dell’autore Matteo Zordan, offrendo ai cittadini e agli appassionati un’occasione di incontro e condivisione culturale.

Una serata tra versi e parole a Varano Borghi

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di attività ed eventi promossi dalle realtà culturali del territorio per valorizzare la lettura.

Nel corso dell’incontro, il pubblico presente potrà avvicinarsi al mondo espressivo di Matteo Zordan, approfondendo le tematiche, le ispirazioni e lo stile che caratterizzano i suoi testi poetici in un contesto intimo e partecipativo.

L’accoglienza negli spazi della biblioteca comunale

La scelta della biblioteca come sede dell’evento conferma il ruolo centrale della struttura di via Vittorio Veneto come punto di riferimento sociale per la comunità locale.

Gli spazi comunali apriranno le porte a tutti i lettori per favorire il dialogo attorno alla poesia contemporanea, creando un momento di aggregazione culturale aperto sia ai residenti sia ai visitatori dei paesi vicini.

Informazioni pratiche e dettagli per la partecipazione

L’appuntamento è ad ingresso libero e gratuito, senza necessità di biglietto d’accesso.

Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa o sui dettagli organizzativi, sono a disposizione i contatti telefonici e WhatsApp dedicati raggiungibili ai numeri 0332 961408 e 378 3021576.