Alla Festa di Granda di Nerviano la “Buséca del Nando”, la pozione magica che prepara all’inverno

Sagre e sapori del Varesotto e dell’Alto Milanese è la rubrica di VareseNews e LegnanoNews dedicata alle feste popolari e ai piatti tipici che raccontano l’identità gastronomica del territorio. Un viaggio tra tradizioni, storie e personaggi. Anche tu puoi segnalarci la sagra o il prodotto tipico del tuo paese: scrivicelo qui

La Festa Granda di Garbatola e la “Buséca del Nando”

Non è festa a Garbatola senza la Buséca del Nando, non un semplice piatto tipico ma una storica e popolare tradizione gastronomica legata alla Festa Granda della Cassina Garbatola a Nerviano. Qui ogni anno viene preparata la famosa trippa secondo l’antica ricetta locale. La busecca in sé è il nome tradizionale lombardo della trippa alla milanese, un minestrone ricco a base di stomaco bovino, verdure, carote e fagioli. La “buséca” per i garbatolesi, e non solo per gli abitanti della zona, è una sorta di pozione magica cucinata secondo la ricetta del vecchio druidi. Come per i galli di Asterix la pozione dava una forza superlativa, così la buséca da a chi la mangia la forza per affrontare l’inverno che sta per arrivare.

Quando e come viene preparata

I nuovi druidi, nelle cui attente mani è passata la tradizione ora che il Nando non c’è più, inizieranno a prepararla lunedì 31, due cotte al giorno, e mercoledì 2 settembre verrà servita alle lunghe code di “galli”. Dalle 19.30, al suono delle campane, i “paesani” e non solo, arrivano in fila, con il loro recipiente, a recuperare la pozione che poi si gusteranno comodamente a casa nelle sere successive

La “buséca del Nando” è il piatto simbolo, il piatto della festa. La trippa infatti nelle cascine si cucinava solo a Natale e alla festa patronale, la vacca infatti era un animale prezioso e non si poteva “cucinare” spesso: serviva per il lavoro e per produrre il latte.

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