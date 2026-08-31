Alla Festa Popolare di Olcella la cassoeula, una tradizione che attraversa le generazioni
Il piatto della tradizione caratterizza la sagra popolare. Stasera il gran finale
Sagre e sapori del Varesotto e dell’Alto Milanese è la rubrica di VareseNews e LegnanoNews dedicata alle feste popolari e ai piatti tipici che raccontano l’identità gastronomica del territorio. Un viaggio tra tradizioni, storie e personaggi. Anche tu puoi segnalarci la sagra o il prodotto tipico del tuo paese: scrivicelo qui
Ci sono sapori capaci di riportare indietro nel tempo e a Olcella, frazione di Busto Garolfo, uno di questi è quello della cassoeula. È lei una delle protagoniste della Festa Popolare che da 43 anni accompagna la fine dell’estate nella frazione, riunendo intorno ai tavoli dell’oratorio San Giovanni XXIII generazioni diverse tra cucina, musica e volontariato.
Negli anni sono cambiate le mani che la preparano, ma non la volontà di mantenere intatto il sapore della tradizione lombarda, attraverso la cura nella scelta degli ingredienti e nella preparazione. Per chi la assaggia, raccontano dalla festa, la cassoeula porta con sé «il ricordo di un’infanzia fatta di pranzi in famiglia e dell’ottima cucina dei nonni». Ed è proprio questo legame con la memoria a renderla uno dei piatti più ambiti e attesi della Festa di Olcella.
Una festa che, del resto, di ricordi ne custodisce molti. La prima edizione risale a 43 anni fa, quando un gruppo di volontari decise di organizzare la manifestazione con un obiettivo concreto: raccogliere i fondi necessari per costruire il nuovo campanile della chiesa parrocchiale. Un progetto intorno al quale si mobilitò la comunità e al quale contribuì anche l’allora Cassa Rurale e Artigiana di Busto Garolfo e Buguggiate, oggi Bcc, donando le otto campane che ancora oggi risuonano dalla torre.
Da allora la festa è cresciuta, ma la cucina e il lavoro dei volontari sono rimasti il suo cuore. Quest’anno, dal 21 agosto, per undici giorni sulle tavole si sono alternati trippa, cinghiale e polenta, cassoeula, stinco con patate, pizzoccheri, bollito misto, bruscitt e altre specialità. La cassoeula è stata proposta in due serate, il 25 e il 28 agosto.
Oggi, lunedì 31 agosto, la 43ª Festa Popolare di Olcella arriva al gran finale. Le cucine apriranno alle 19.30 con stufato d’asino e polenta come specialità dell’ultima serata. Alle 21 è prevista l’estrazione dei premi della sottoscrizione e alle 22.30 i tradizionali fuochi d’artificio illumineranno il cielo sopra la frazione, dando appuntamento al prossimo anno
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.