Alla Festa Popolare di Olcella la cassoeula, una tradizione che attraversa le generazioni

Sagre e sapori del Varesotto e dell’Alto Milanese è la rubrica di VareseNews e LegnanoNews dedicata alle feste popolari e ai piatti tipici che raccontano l’identità gastronomica del territorio. Un viaggio tra tradizioni, storie e personaggi. Anche tu puoi segnalarci la sagra o il prodotto tipico del tuo paese: scrivicelo qui

Ci sono sapori capaci di riportare indietro nel tempo e a Olcella, frazione di Busto Garolfo, uno di questi è quello della cassoeula. È lei una delle protagoniste della Festa Popolare che da 43 anni accompagna la fine dell’estate nella frazione, riunendo intorno ai tavoli dell’oratorio San Giovanni XXIII generazioni diverse tra cucina, musica e volontariato.

Negli anni sono cambiate le mani che la preparano, ma non la volontà di mantenere intatto il sapore della tradizione lombarda, attraverso la cura nella scelta degli ingredienti e nella preparazione. Per chi la assaggia, raccontano dalla festa, la cassoeula porta con sé «il ricordo di un’infanzia fatta di pranzi in famiglia e dell’ottima cucina dei nonni». Ed è proprio questo legame con la memoria a renderla uno dei piatti più ambiti e attesi della Festa di Olcella.

Una festa che, del resto, di ricordi ne custodisce molti. La prima edizione risale a 43 anni fa, quando un gruppo di volontari decise di organizzare la manifestazione con un obiettivo concreto: raccogliere i fondi necessari per costruire il nuovo campanile della chiesa parrocchiale. Un progetto intorno al quale si mobilitò la comunità e al quale contribuì anche l’allora Cassa Rurale e Artigiana di Busto Garolfo e Buguggiate, oggi Bcc, donando le otto campane che ancora oggi risuonano dalla torre.

Da allora la festa è cresciuta, ma la cucina e il lavoro dei volontari sono rimasti il suo cuore. Quest’anno, dal 21 agosto, per undici giorni sulle tavole si sono alternati trippa, cinghiale e polenta, cassoeula, stinco con patate, pizzoccheri, bollito misto, bruscitt e altre specialità. La cassoeula è stata proposta in due serate, il 25 e il 28 agosto.

Oggi, lunedì 31 agosto, la 43ª Festa Popolare di Olcella arriva al gran finale. Le cucine apriranno alle 19.30 con stufato d’asino e polenta come specialità dell’ultima serata. Alle 21 è prevista l’estrazione dei premi della sottoscrizione e alle 22.30 i tradizionali fuochi d’artificio illumineranno il cielo sopra la frazione, dando appuntamento al prossimo anno