Alla LIUC di Castellanza una caccia al tesoro speciale per riscoprire il patrimonio industriale

Il 12 e 13 settembre bambini, ragazzi e famiglie potranno partecipare alla sfida paneuropea promossa da ERIH, risolvendo enigmi che richiedono di osservare dal vivo i luoghi coinvolti

Una caccia al tesoro digitale che, per essere completata, obbliga a uscire dalla rete e osservare dal vivo i luoghi dell’archeologia industriale. Sabato 12 e domenica 13 settembre anche la LIUC – Università Cattaneo partecipa a “Industrial Quest”, iniziativa paneuropea che coinvolge contemporaneamente siti industriali di diversi Paesi e invita bambini, ragazzi e famiglie a riscoprirne storia e caratteristiche attraverso enigmi e sfide.

Una caccia al tesoro europea tra storia e tecnologia

Industrial Quest è una sfida “gamificata” promossa dalla European Route of Industrial Heritage (ERIH) e collegata alle Giornate Europee del Patrimonio.

Per la prima volta i siti industriali coinvolti in Europa saranno riuniti in una classifica condivisa. Il funzionamento parte dal digitale, ma le risposte non potranno essere trovate semplicemente con una ricerca online.

I partecipanti dovranno infatti raggiungere fisicamente i luoghi coinvolti, osservarli e raccogliere sul posto gli elementi necessari per risolvere gli enigmi. Una formula pensata soprattutto per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio industriale dei propri territori, trasformando la sua scoperta in un gioco.

Come partecipare alla sfida alla LIUC

Anche la LIUC sarà uno dei luoghi nei quali mettersi alla prova nelle due giornate del 12 e 13 settembre.

Per iniziare sarà sufficiente individuare uno dei due QR code presenti all’interno dell’Università: il primo sarà esposto davanti all’ingresso della Biblioteca, mentre il secondo si troverà sotto il portico di Villa Jucker, davanti agli uffici del Career Service.

Scansionando il codice si potrà entrare nel gioco e partire alla ricerca delle risposte agli enigmi proposti.

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Si può giocare da soli o in squadra

La partecipazione è aperta a bambini, ragazzi e famiglie e non richiede alcuna iscrizione preventiva.

Si potrà affrontare Industrial Quest individualmente oppure creare una squadra composta da un massimo di cinque persone. Ai vincitori della sfida alla LIUC sarà consegnato un kit dell’Università.

L’iniziativa offre così un modo diverso per conoscere un patrimonio che racconta la storia industriale del territorio, utilizzando gli strumenti digitali non per sostituire la visita, ma per stimolare i partecipanti a guardare con maggiore attenzione gli edifici e gli spazi che li circondano.