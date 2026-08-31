Alle Bettole torna lo spettacolo delle corse: in programma anche il Premio Guido Ermolli

Martedì 1 settembre la nona giornata di gare al Varese Park Racecourse. Si parte alle 20.20 e si chiude alle 23 con il Premio Giorgio Macchi

Nuovo appuntamento con le corse di cavalli al Varese Park Racecourse. Martedì 1 settembre è in programma la nona giornata di competizioni della stagione, con una serata che porterà in pista sette prove e diversi appuntamenti di interesse per gli appassionati.

Le corse prenderanno il via alle 20.20 e proseguiranno fino alle 23, alternando competizioni sulla pista in erba e sulla pista in sabbia. Nel programma figurano prove per cavalli di diverse categorie e distanze, con montepremi differenti a seconda delle corse.

A catalizzare l’attenzione sarà il Premio Guido Ermolli – Trofeo Officine Culturali, in programma alle 21.55. Si tratta della prova con il montepremi più consistente della serata, sulla distanza di circa 1.500 metri in pista erba.

La serata proseguirà poi con il Premio Equusfeed, previsto alle 22.25, una corsa TQQ sulla distanza di circa 2.100 metri.

Il programma si aprirà alle 20.20 con il Premio Storming Loose, seguito alle 20.50 dal Premio Lucchesi. A completare il calendario saranno il Premio Zundapp, il già citato Premio Guido Ermolli – Trofeo Officine Culturali, il Premio Equusfeed e, in chiusura alle 23, il Premio Giorgio Macchi.

Quest’ultima prova sarà una corsa riservata a cavalli di 3 anni e oltre, con formula handicap.

Il Varese Park Racecourse prosegue così la propria stagione di corse, offrendo agli appassionati una nuova occasione per seguire dal vivo le competizioni e vivere l’atmosfera delle serate alle Bettole.