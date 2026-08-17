“Alle Porte del Tempo”: Marco Marcuzzi in concerto alla Rocca di Orino

Un viaggio musicale capace di unire le grandi colonne sonore del cinema, la musica classica, il pop e brani inediti, arricchito da storie e aneddoti di vita vissuta. Sabato 22 agosto 2026, alle 17.30, la Rocca di Orino apre la sua porta millenaria per ospitare il recital pianistico “Alle Porte del Tempo” di Marco Marcuzzi.

Musicista e scrittore — oggi autore di romanzi noir ambientati tra le valli del Lago Maggiore —, Marcuzzi vanta una lunga esperienza nel mondo della composizione cinematografica. Un ambiente che analizza con sguardo critico verso il presente: «Ho lavorato nel cinema, ed evidenzio ho lavorato, perché ritengo che oggi non ci sia più lo spazio per una musica di ampio respiro come avveniva nei decenni scorsi grazie ai maestri che hanno reso grande la musica da film. Non ci resta che pescare nel passato, ed è ciò che faccio nei miei recital proporndo brani di autori come Mancini, Jarre, Morricone, Barry, Lai, Cipriani, Williams e Rota. Musiche che hanno ormai assunto una dignità pari ai grandi classici».

L’appuntamento propone un programma pensato per superare le barriere temporali, dove la dimensione storica del luogo si intreccia con note entrate nell’immaginario collettivo. Al termine dell’esibizione, l’organizzazione offrirà ai presenti l’aperitivo “AperiRocca”, che si concluderà prima dell’imbrunire.

L’ingresso all’evento è libero.